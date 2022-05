La nova junta de l'OCB explicarà reptes de present i futur en el proper Dilluns de l'Obra

La nova junta de l'Obra Cultural Balear (OCB), amb el seu president, Joan Miralles, al capdavant, explicarà els objectius que s'han marcat durant el nou mandat que va començar fa tan sols uns mesos a aquesta conferència que portarà per nom 'OCB, reptes de present i futur'.

Aquesta conferència està oberta a tothom que vulgui informar-se del dia a dia i també dels projectes de l'Obra Cultural Balear, tant si en són socis com si s'ho estan plantejant i tenen qualque dubte, però també per a la gent que vol conèixer l'OCB com a organització.

Aquesta conferència es portarà a terme en el marc dels Dilluns de l'Obra, de l'OCB de Manacor, dilluns, 23 de maig, a les 20 h a la sala La Fornal de Manacor. L'entrada és de franc.