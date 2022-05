Convoquen una protesta davant l'escola pública d'Inca en la qual Vox celebrarà el Dia de la Família

Convoquen una concentració per protestar en contra de la decisió del batle d'Inca, Virgilio Moreno, de cedir l'escola pública Miquel Duran i Saurina al partit d'extrema dreta Vox perquè celebrin el Dia de la Família el pròxim 14 de maig. La concentració serà el mateix dia a les 13.30 davant l'escola.

La iniciativa ha sorgit a través de les xarxes socials a causa de la indignació dels veïns tot i que l'Associació de Mares i Pares dels Alumnes (AMIPA) del centre, ja va intentar revocar l'autorització del batle, però no ho aconseguí.

El col·legi públic va llançar aquest dimarts el següent comunicat: «La Comunitat Educativa del CEIP Miquel Duran i Saurina, vol expressar el seu malestar per la inclusió del nom de l'escola en la publicitat d'una jornada familiar d'un partit polític, la qual, per la forma en què està redactada, pot generar confusió. Amb aquesta nota informativa, volem fer constar que aquest centre educatiu es desvincula per complet dels actes de qualsevol organització, que se celebrin a la nostra escola, ja que en tractar-se d'un espai públic, pot ser emprat, en horari no lectiu, per aquelles entitats autoritzades per l'Ajuntament».