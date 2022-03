El GOB denuncia davant Demarcació de Costes l'ocupació de la platja d'Alcúdia amb terrasses de bar

El GOB ha denunciat davant Demarcació de Costes l'ocupació de la platja d'Alcúdia amb terrasses de bar.

«A l'inici de la platja d'Alcúdia, davant l'edifici Xara i rodalies, hi ha mitja dotzena de bars que ocupen la platja amb taules, cadires, tendals fixes, il·luminació, etc., sense que ens consti cap autorització per a aquestes ocupacions i activitats comercials», han explicat els ecologistes.

Segons la concessió CNC02/10/07/0012 atorgada a l'Ajuntament d'Alcúdia per Ordre Ministerial de 22 de març de 2020 per al Sector I destinada a passeig de platja, accessos, serveis i sis quioscs-bar, preveia davant l'edifici Xara una plataforma de fusta, però en ella la concessió no hi inclou cap ús comercial ni de terrasses per a l'activitat de bar. De fet, està exempta del cànon que es preveuen per als usos lucratius.

Donades aquestes circumstàncies, no s'entén com encara es duen a terme aquestes ocupacions i activitats no autoritzades ni amb possibilitat de ser autoritzades, ja que aquests tipus d'usos sobre les platges no estan permesos en la legislació de Costes quan els locals de restauració estan situats fora del domini públic marítim terrestre com és el cas d'aquests bars situats als baixos de l'edifici Xara.

Davant aquestes ocupacions presumptament sense els títols administratius preceptius, el GOB ha presentat escrit de denúncia davant la Demarcació de Costes sol·licitant que:

1.- Que s'investiguin aquestes ocupacions i activitats i en cas de no disposar de les prèvies autoritzacions es facin retirar.

2.- Que s'investigui si hi ha un incompliment per part de l'Ajuntament d'Alcúdia pel que fa a la concessió atorgada el 22 de març de 2020 per al Sector I de la Platja d'Alcúdia i, si fos així, se n'instrueixi la preceptiva caducitat.

3.- Que se'ns comuniqui la situació legal d'aquestes ocupacions i activitats davant de l'edifici Xara i rodalies.