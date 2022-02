L'exbatle de Marratxí Joan Francesc Canyelles anuncia que es retira de la política al final de la present legislatura

L'exbatle de Marratxí Joan Francesc Canyelles ha anunciat que es retira de la política al final de legislatura, segons ha informat MÉS per Marratxí en una nota de premsa.

Davant l'anunci de l'actual coordinador i portaveu municipal de MÉS per Marratxí, Joan Francesc Canyelles, de deixar la política activa al final de legislatura, el partit ha iniciat aquesta setmana un procés intern per a triar al pròxim cap de llista a les municipals de 2023, amb l'objectiu d'encarar aquesta fita amb garanties de revalidar i liderar un nou govern d'esquerres al capdavant de l'ajuntament marratxiner. La formació també triarà el seu pròxim coordinador municipal i la nova comissió executiva. El procés per a elegir tots dos càrrecs finalitza el 19 de febrer.

En aquest sentit, cal recordar que Canyelles és coordinador de l'agrupació municipal i regidor de l'Ajuntament de Marratxí des de l'any 1999 i va ser el primer batle ecosoberanista, republicà i d'esquerres del municipi des de la Guerra Civil. Durant la seva etapa al capdavant del consistori marratxiner (2015-2019), Canyelles va liderar la transformació del municipi després d'anys de governs de dretes.

Entre les fites més destacades del seu mandat es troben la construcció de la residència i del centre de dia de Pòrtol, la comunicació dels diferents nuclis a través de carril bici, l'impuls dels serveis socials municipals, l'acostament de la cultura a tota la ciutadania de Marratxí, la creació de la figura de la Defensora de la Ciutadania o la liquidació del deute municipal de 12 milions d'euros, entre altres.

L'encara coordinador i portaveu municipal ha apuntat que «MÉS per Marratxí té un projecte més que consolidat i afronta les pròximes eleccions municipals amb l'objectiu de revalidar i liderar un nou govern d'esquerres al capdavant de l'Ajuntament de Marratxí».

«La nostra és una agrupació nombrosa i cohesionada i comptam amb gent molt preparada per a liderar aquesta nova etapa», ha assegurat Canyelles, en aquest sentit.