L'oposició denuncia que l'Ajuntament de Felanitx ha perdut una subvenció de 178.000€ per no justificar el projecte

El Bloc per Felanitx i el PSIB-PSOE, partits a l'oposició del municipi, han denunciat «la mala gestió» de l'equip de govern, després que la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica hagi revocat la subvenció per a la construcció de la pèrgola fotovoltaica i carregadors elèctrics instal·lats a l'aparcament del poliesportiu Guillem Timoner. Segons la resolució, l'Ajuntament de Felanitx no hauria presentat la documentació justificativa del projecte.

Per una banda, el Bloc per Felanitx s'ha queixat dient que ja varen denunciar la gestió d'aquest projecte el març del 2021, ja que l'equip de govern actual negava l'existència d'un avantprojecte visat; fet que va causar el retard en posar en marxa el segon projecte, ja amb l'actual equip.

Per l'altra, Xisco Duarte, portaveu dels socialistes del municipi, també ha recordat que «no és la primera vegada que ho denunciam, ja havíem alertat a l'equip de govern diverses vegades del risc de perdre aquesta subvenció». «Han deixat esgotar el termini per aportar la documentació pendent, resolent la Conselleria revocar la subvenció concedida i declarar conclòs el procediment», ha recalcat regidor a l'oposició.