Comencen les excavacions per a localitzar la fossa comuna del cementeri municipal d’Inca

El tercer Pla de Fosses que impulsa la Vicepresidència del Govern, a través de la Secretaria Autonòmica de Sectors Productius i Memòria Democràtica, arriba aquest dilluns, 17 de gener, al cementeri municipal d’Inca. Aquesta és la segona intervenció que s’executa dins aquest tercer Pla, després de la segona fase de Son Coletes, a Manacor.

«El tercer Pla d’exhumacions continua, i ara és el torn d’Inca», explica el secretari autonòmic de Sectors Productius i Memòria Democràtica, Jesús Jurado, per a qui «totes les víctimes importen i per trobar les restes de Joan Mut el Govern hi posarà la mateixa empenta i el mateix esforç que ha posat a Porreres o a Son Coletes».

El Pla d’actuació

El Pla d’actuació proposat per la Sociedad de Ciencias Aranzadi i aprovat per la Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses de les Illes Balears se centra en la recerca de Joan Mut Jaume, única víctima de la qual es té constància que roman enterrada a la fossa comuna del cementeri d’Inca, tot i que no es descarta la presència d’altres individus inhumats a causa de morts violentes per la repressió franquista.

Segons el Diccionari Vermell, Joan Mut era soldat d’artilleria a la caserna General Luque d’Inca. Va ser condemnat a mort i l’afusellaren. Segons la causa judicial 1049/36, «a Inca, a cinc de novembre de mil nou-cents trenta-sis, el senyor Jutge Instructor [...] va fer traslladar al cementeri de la ciutat d’Inca el cadàver de l’artiller Joan Mut Jaume, donant-li sepultura a la segona parcel·la de la fossa comuna que hi ha entrant a l’esquerra del cementeri [...]».

La intervenció, dirigida pel doctor en arqueologia Nicolau Escanilla de l’equip d’Aranzadi, mirarà d’esbrinar a partir de la informació recollida des de diferents fonts la ubicació exacta de la fossa comuna del cementeri d’Inca. I per això es realitzaran dos sondejos de 2 x 6 metres a dues parcel·les diferents, esperant trobar les primeres restes humanes entre els 130 i 140 centímetres de profunditat.

El tercer Pla de Fosses

El tercer Pla de Fosses del Govern durà a terme tasques d’excavació, exhumació i identificació de cossos a set fosses de les Illes Balears. Actuacions que executarà la societat Aranzadi, seguint el calendari aprovat per la Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses de les Illes Balears. La primera intervenció ha estat la segona fase de Son Coletes, a Manacor, on ja han finalitzat les tasques de camp i en aquests moments es realitzen les anàlisis antropològiques. La intervenció d’Inca és la segona que es posa en marxa dins el Pla d’Actuacions en Fosses de la Guerra Civil 2021-2022 que impulsa el Govern de les Illes Balears. I també estan previstes intervencions al cementeri nou de Sant Francesc de Formentera; la tercera fase del cementeri de ses Figueretes d’Eivissa; el cementeri de Selva, el cementeri de Mancor de la Vall i el pou de Son Danús, a Santanyí.

El Pla es completa amb la realització de sis estudis històrics, que durà a terme l’empresa ATICS, SL, i que se centraran entorn de la fossa comuna de Capdepera; el cementeri de Petra; el cementeri de Palma (carrer de Sant Silvestre); el cementeri de Porreres; el cementeri de Muro, i la fossa de Cala Sant Vicenç, ubicada a Pollença. També serà ATICS qui durà a terme la restauració, consolidació i conservació dels materials o objectes trobats en el procés d’excavació i documentació de les fosses exhumades en els anteriors plans d’exhumació de 2016, 2018 i 2019.