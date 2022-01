Calvià acollirà la primera comunitat d'energies renovables destinada a particulars

La primera comunitat energètica d'energies renovables, la qual s'ubicarà a la urbanització del Galatzó i beneficiarà a tota aquesta zona residencial, ha estat presentada aquest dijous pel vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes. Aquest és un projecte impulsat per la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, a través de l'Institut Balear de l'Energia (IBE), que compta amb el suport de l'Ajuntament de Calvià.

Aquesta comunitat energètica instal·larà panells fotovoltaics a diferents espais de la urbanització com són l'institut, l'escola o el poliesportiu, a més d'altres cobertes residencials i aparcaments, i l'energia que es produeixi servirà tant per espais públics com particulars. «La transició energètica és una oportunitat per lluitar contra el canvi climàtic i la pobresa energètica, fent-la des d'una perspectiva socialment justa i aconseguint que tothom es pugui beneficiar de l'autoconsum», ha assegurat el vicepresident.

Es preveu que prop del 80% del consum de la urbanització es podria abastir amb l'energia fotovoltaica que s'instal·li sobre les cobertes. Els càlculs inicials indiquen que en aquests espais es podran instal·lar més de 900 kW de potència, de manera que els veïnats puguin abaratir la factura de la llum fins a un 40%, pagant a preu de cost l'energia en hores de producció i sense necessitat de realitzar cap inversió inicial.

«Des de Balears volem ser líders en aquestes noves formes d'autoconsum col·lectives, com ho som en l'autoconsum de particulars», ha declarat Yllanes. Qui ha conclòs afegint que «les comunitats energètiques són la peça clau per aconseguir el canvi de model energètic cap a un sistema més descentralitzat i participatiu».

L'IBE gestionarà tota la comunitat energètica del Galatzó, que es durà a terme en diverses fases i podrà reinvertir els ingressos per anar sufragant-les. Durant les hores de producció l'energia es podria vendre al voltant de 0,075 €/kwh. S'estima un estalvi d'entre un 30 i un 40% en la factura dels usuaris.