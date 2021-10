Yllanes assegura que les identificacions del cementeri de Porreres són «una passa important per recuperar la dignitat»

El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, ha remarcat aquest dimecres que les identificacions de tres noves víctimes del franquisme que foren empresonades a la presó de Can Mir «són una passa important per recuperar la dignitat d'aquelles persones que foren assassinades per pensar de manera diferent».

Yllanes ha destacat que aquest és l'objectiu que cerca la Direcció General de Memòria Democràtica i ha remarcat que «seguirem fent esforços per identificar més restes».

També s'ha mostrat confiat que el tercer pla de fosses que comença «en pocs dies» tengui com a resultat la identificació de més víctimes de la repressió franquista. «El treball no acaba aquí», ha conclòs.