La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, per mitjà de la Direcció General de Pesca i a petició de l’Ajuntament d’Andratx, ha regulat per primera vegada la velocitat de les embarcacions a la Reserva Marina del Freu de sa Dragonera, i ha establert que a partir d’ara s’hi podrà navegar a una velocitat màxima de 10 nusos. El conseller Joan Simonet ha assegurat que «aquesta mesura contribuirà principalment a la conservació de la biodiversitat i els recursos marins, cosa que afavorirà el sector pesquer artesanal i les activitats econòmiques relacionades amb l’observació dels peixos».

L’Ordre per la qual es regula la velocitat de les embarcacions, que s’ha publicat avui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), també estableix una zona d’alta protecció, ubicada dins aquesta Reserva Marina, entorn dels illots dels Calafats. De fet, aquesta reserva era l’única de les Illes Balears que no disposava d’una zona d’alta protecció, i en la Comissió de Seguiment del mes de setembre ja es va posar de manifest la necessitat de crear-la, amb l’objectiu d’afavorir les activitats econòmiques no extractives lligades als recursos marins.

D’acord amb la normativa de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura de les Illes Balears, es pot regular qualsevol activitat que tengui lloc dins les reserves marines i que pugui afectar els recursos marins vius. En aquest sentit, el director general de Pesca, Antoni M. Grau, ha explicat que «està demostrat que el renou submarí d’origen humà té efectes nocius en la biodiversitat marina. Per això, és necessari que en zones de gran valor biològic es prenguin mesures per mitigar-lo». A més, ha afegit Grau, «a zones de trànsit marítim elevat, com és el cas del Freu de sa Dragonera, el renou està molt lligat a la velocitat de la navegació de les embarcacions, i per reduir-lo, és primordial regular la velocitat de navegació».

Les reserves marines són àrees marines on es limita l’explotació dels recursos marins vius per incrementar la repoblació d’alevins i fomentar la proliferació de les espècies marines objecte d’explotació o protegir els ecosistemes amb característiques ecològiques diferenciades. A més, ha remarcat Grau, «són una eina de gestió pesquera per recuperar les poblacions de peixos comercials i també per conservar els hàbitats naturals marins i ajudar a la pesca professional d’arts menors».

Veda del raor

D’altra banda, enguany la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural avança un dia el final de la veda del raor (Xyrichtys novacula) a Mallorca i Menorca perquè el primer dia de pesca caigui en diumenge. Per tant, aquest 2025 la veda s’aixecarà el diumenge 31 d’agost.

La mesura s’ha acordat a proposta dels comerços dedicats a la venda d’esquer per a la pesca del raor i amb l’aprovació de la Comissió de Cogestió de la Pesca Recreativa. S’ha de tenir en compte que l’esquer procedeix de la Península i no arriba a les Illes Balears durant els caps de setmana, la qual cosa dificulta l’abastiment necessari per a l’inici de la temporada de pesca quan l’1 de setembre, primer dia hàbil de pesca, cau en dilluns.

Segons el director general de Pesca, «l’avançament garanteix que els pescadors puguin començar la temporada amb un subministrament adequat i que els comerços puguin tenir uns ingressos importants, sense comprometre la sostenibilitat del recurs ni la gestió adequada de l’activitat pesquera».