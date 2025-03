El futur i gran part dels beneficis del turisme a les Illes Balears depenen d’unes aigües i unes costes netes i plenes de vida. És per això que, des de la Fundació Marilles demanen al sector turístic més compromís amb la conservació de la mar: «Proposam que les empreses que es beneficien del turisme s’impliquin en la protecció marina i litoral, perquè una mar saludable i en excel·lent estat de conservació no només és essencial per a la supervivència d’aquesta indústria, sinó també per al benestar de la ciutadania».

Amb motiu de la ITB Berlín, la fira de turisme més gran del món, Marilles ha publicat un vídeo on reclama que els beneficis del turisme es destinin a la protecció de la mar. «La indústria turística depèn directament del bon estat dels ecosistemes marins. Basta fer una volta cada any pels estands de les fires turístiques per a comprovar la importància que tenen el mar i la costa en el seu èxit. La mar regala al turisme una cascada de beneficis en forma d’oportunitats d’oci, esbarjo, regulació climàtica o protecció de la costa. Però, paradoxalment, el turisme inverteix molt poc en la seva protecció i conservació». A Marilles consideren que el sector hauria d’implicar-se en qüestions com l’ampliació i millora de les àrees marines protegides, la conservació d’hàbitats i espècies o el suport a una pesca local i sostenible.

«Una part del sector turístic ja ha demostrat el seu compromís amb la conservació i la seva voluntat d’avançar en aquest sentit. Així ho demostra la gran quantitat d’empreses que ha donat suport al Pacte Blau Balear i el finançament d'alguns projectes. Ara, cal fer un pas més i posar el seu pes i influència al servei de la conservació de la mar», remarquen. Aniol Esteban, director de la Fundació Marilles: «Les grans empreses que es beneficien del turisme sembla que estan en hivernació pel que fa a la seva implicació en conservació marina. Esperam que, ara que arriba la primavera, despertin de la seva letargia». Un sistema de comptabilitat de capital natural Aquests dies que se celebra la ITB, també és bo recordar la necessitat de començar a visibilitzar els costos socials i ambientals associats amb el turisme, sovint difícils de monetitzar. «L'activitat turística és possible gràcies a un bon estat del medi natural. Per tant, l'erosió d’aquest medi posa en risc el futur del turisme i els beneficis que genera. Així doncs, invertir en la conservació i recuperació d’ecosistemes millorarà les perspectives del turisme, més encara en un context d’incertesa pel canvi climàtic i pèrdua de biodiversitat», assenyala Marilles. L'entitat assenyala que una de les mesures que podria promoure el sector turístic, i que està inclosa en el Pacte Blau Balear, és la implementació d’un sistema de comptabilitat de capital natural que permeti visualitzar l’estat del nostre medi natural i com això afecta l’activitat turística. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marilles Foundation (@marillesfoundation)