Diversos estats de l’ONU demanen a Espanya que respecti els drets lingüístics i persegueixi els delictes d’odi

La Plataforma per la Llengua ha aconseguit que diversos estats de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) demanin a l’Estat espanyol que es comprometi a millorar el respecte pels drets de minories lingüístiques com la catalanoparlant i que persegueixi els delictes d’odi per raó de llengua.

En concret, són quatre els estats que li ho han demanat, en el marc de la sessió aquest dimecres de l’EPU del Consell de Drets Humans de l’ONU, i l’entitat se’n felicita especialment perquè en el darrer EPU, fa quatre anys i mig, cap estat hi va fer referència. A l’octubre, la Plataforma per la Llengua va presentar un informe que recollia les vulneracions d'aquests drets a l'Estat espanyol, i els darrers mesos ha estat en contacte amb representants d’estats perquè assumissin les recomanacions de l’entitat per garantir els drets lingüístics.

En el marc de la sessió d’aquest dimecres, aquests estats han fet quatre recomanacions a l’Estat espanyol: que promogui la diversitat lingüística i protegeixi els drets humans de les minories lingüístiques i que prohibeixi per llei les discriminacions per raó de llengua; que salvaguardi els drets culturals fomentant l’educació i la pràctica de les llengües dels diferents territoris; que reforci els esforços per combatre els delictes d'odi contra les minories nacionals, ètniques, religioses i lingüístiques (també a Internet), i que combati totes les formes de racisme, fent cas a les recomanacions del relator especial de l’ONU per a les minories.

A més, hi ha hagut una trentena més d’estats que també li han demanat que es comprometi a reforçar la persecució de les discriminacions i a millorar la protecció de les minories. En l’última edició de l’EPU, ara fa quatre anys i mig, havien estat només quatre els estats que l’hi havien fet peticions per perseguir les discriminacions contra les minories, i cap havia fet referència explícita a les minories lingüístiques.

La Plataforma per la Llengua celebra que, finalment, diversos estats hagin fet cas a algunes de les recomanacions de l’entitat, i s’hagin atrevit a fer-les públiques en el marc de l’EPU, el mecanisme pel qual els estats de l'ONU s'avaluen mútuament per analitzar el grau de respecte als drets humans. Per arribar fins aquí, l’entitat va elaborar un informe amb les vulneracions de drets lingüístics a l'Estat espanyol, i el va traslladar aquest febrer als estats que van assistir a la presessió que organitzava UPR Info, també a la seu de les Nacions Unides a Ginebra. A més, en els darrers mesos ha exposat amb detall les vulneracions de drets lingüístics a l'Estat espanyol en diverses trobades bilaterals amb delegacions estatals.

Reunió amb el relator especial de l’ONU per a les minories

Amb la voluntat que tots els actors internacionals forcin l’Estat espanyol a protegir el català i els drets dels catalanoparlants, la Plataforma per la Llengua s’ha reunit aquest dimecres, després de la sessió de l’EPU, amb el relator especial de l’ONU per a les minories, el suís Nicolas Levrat. La reunió, en què també han participat representants de la xarxa europea ELEN, Òmnium Cultural i A Mesa pola Normalización Lingüística, ha permès compartir amb Levrat les principals vulneracions de drets que pateixen els catalanoparlants a l’Estat espanyol i reiterar-li les recomanacions que l’entitat fa a les institucionals internacionals.

En concret, la Plataforma per la Llengua recomana que Espanya prengui mesures per a perseguir les discriminacions lingüístiques perpetrades per servidors públics i inclogui la minoria catalanoparlant com a grup protegit en la signatura del Conveni marc per a la protecció de les minories nacionals del Consell d'Europa. També recomana que l'Estat espanyol aprovi una legislació per reconèixer els drets dels parlants de les llengües oficials diferents de la castellana perquè puguin fer-les servir amb els treballadors de l'administració general de l'Estat i a la justícia, i que compleixi les recomanacions de Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELRoM) i el relator especial de l'ONU per a les minories. En particular, que canviï l'article 231 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, un article que estableix que en els procediments judicials els funcionaris han de fer servir el castellà, i que només es permetran les «llengües minoritàries cooficials» si cap part s'hi oposa. A més, la Plataforma per la Llengua també recomana que l'Estat prengui mesures per garantir que els infants puguin ser escolaritzats en català, i que s'investiguin, es persegueixin i se sancionin els discursos d'odi a Internet i a altres mitjans contra els catalanoparlants i la llengua catalana.

Esdeveniment previ, aquest dimarts, organitzat per la xarxa ELEN

Aquest dimarts, 29 d’abril, la Plataforma per la Llengua també va participar en una taula rodona d’entitats lingüístiques a la seu de Nacions Unides per denunciar la involució de les polítiques lingüístiques de l’Estat espanyol. Marga Payola, coordinadora d’Internacional de l’entitat, hi va intervenir al costat de representants de l’organització gallega A Mesa pola Normalización Lingüística i de la basca Euskalgintzaren Kontseilua. Totes tres entitats també han contribuït a construir l’informe de vulneracions de drets lingüístics a l’Estat espanyol elaborat per la xarxa europea ELEN, organitzadora de la taula rodona. Davyth Hicks, secretari general d'ELEN, també va intervenir-hi per parlar de l'informe.