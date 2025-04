El filòleg eivissenc Isidor Marí, guardonat amb la Creu de Sant Jordi

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat, a proposta de la Conselleria de Cultura, les 21 personalitats i 10 entitats que enguany rebran la Creu de Sant Jordi en reconeixement als serveis prestats a Catalunya en defensa de la seva identitat o en el pla cívic o cultural.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern català, Sílvia Paneque, ha assenyalat que, una vegada més, la selecció de guardonats «manté el compromís d’igualtat entre homes i dones, recull la diversitat de professionals i la representació territorial del país».

Entre els guardonats, hi trobam l'eivissenc Isidor Marí i Mayans, filòleg i sociolingüista. La Generalitat reconeix així la seva destacada dedicació a la normalització, promoció i difusió de la llengua catalana. Des de les seves diverses funcions i atribucions en la universitat i l’administració pública ha impulsat importants iniciatives de promoció de la llengua catalana i de la diversitat lingüística. Ha estat coordinador del Departament de Llengua i Literatura Catalanes i vicedegà de la Facultat de Filosofia i Lletres de laUIB, i director dels estudis d’humanitats i filologia de la UOC. També va ser subdirector general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, i va participar activament en la creació del Centre de terminologia TERMCAT, el qual va dirigir durant gairebé una dècada. A més, és membre de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), on va presidir la Secció Filològica. D’altra banda, destaquen igualment les seves aportacions a l’àmbit de la cançó en català, a través dels grups UC, Falsterbo Marí i el Grup de Folk. En l’actualitat continua vinculat a l’activisme lingüístic a través de la Plataforma per la Llengua i de l'Obra Cultural Balear (OCB).

La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona per part de la Generalitat de Catalunya. La condecoració es va crear el 1981 amb la finalitat de distingir les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya. Qualsevol ciutadà, grup de ciutadans o entitat pot demanar que s’atorgui aquest guardó a alguna persona, sigui física o jurídica.