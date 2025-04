L’organització juvenil Nosaltres sols! visibilitza l’arraconament del català a Calvià

L’organització juvenil Nosaltres sols! (NS!) ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials per a visibilitzar una acció duta a terme al municipi de Calvià, un dels municipis amb una menor presència de la llengua pròpia de Mallorca, tant al carrer com a les institucions.

«Des del canvi de color polític al consistori calvianenc, el nou equip no fa més que aprovar mesures en contra de la llengua pròpia, en un municipi on la llengua té uns usos minoritaris, traspassant línies vermelles mai vistes, i que repassarem aquí», així comença la descripció explicativa que acompanya el vídeo a les xarxes socials.

En primer lloc, NS! explica que el català ha deixat de ser la llengua vehicular del consistori: «PP i Vox trenquen el reglament i consens que es mantenia des de 1988, a un municipi on el català es troba greument afectat. Trobam d’aquesta manera comunicacions digitals en castellà, topònims i rètols sense normalitzar»; en segon lloc, fan referència als esdeveniments destacats del municipi, on queda arraconada la llengua o, fins i tot, «ridiculitzada» (posen com exemple els premis Rei en Jaume, els quals han recuperat el castellà, el canvi de la festivitat de Sant Jordi per la de Saint George's o el dia del còmic amb activitats exclusivament en castellà), i en tercer lloc, expliquen que a Calvià el català és només un mèrit per a accedir a les empreses municipals.