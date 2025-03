El català també deixa de ser un requisit a les noves convocatòries de personal d’Emaya

El PSOE Palma ha denunciat que el batle, Jaime Martínez (PP), hagi deixat de considerar el català com a requisit a les noves convocatòries de selecció de nou personal d’Emaya. Dels sis processos de contractació de personal que ha posat en marxa l’equip de govern actual, només en dos el català es va considerar requisit i va ser al principi del mandat. Dels tres procediments que estan actualment en marxa a l’empresa municipal, el català ha passat a ser un mèrit amb una puntuació mínima. Una decisió que es va posar en marxa l’any passat a l’Empresa Municipal de Transports (EMT), que es va estendre a la Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes (Smap) i l’Empresa Funerària Municipal (EFM) i que ara també s’aplica a Emaya.

Per al portaveu del PSOE a Palma, Xisco Ducrós, aquesta decisió «demostra el poc interès que té el Partit Popular en la defensa del català dins l’àmbit públic». «El català era, fins ara, un requisit i, de sobte, sense dir res, ha desaparegut, sembla que tenir uns coneixements, en molts casos de mínims, de la llengua cooficial de la comunitat no és important. El batle continua retallant els drets lingüístics de la ciutadania», segons Ducrós.

Actualment, Emaya té tres convocatòries en marxa: oficial 1r mecànic, oficial 1r electricista i tècnic superior de gestió (tres places: economista, enginyeria suport tècnic i analista de suport tècnic). A les dues primeres, el català és un mèrit que suma com a màxim un punt dels 100 possibles. «El català es redueix a la mínima expressió, passa a ser un 1 per cent, una misèria», ha afirmat Ducrós. Pel que fa a les places de tècnics de gestió, el català també atorga un punt com a màxim dels 60 punts de mèrits possibles. L’altre procediment on el català era un mèrit, ja finalitzat, era per a habilitar una borsa de treball d’operador d’explotació, i atorgava un punt com a màxim dels 40 previstos als mèrits.

Aquest canvi de model també s’ha aplicat a la Smap, amb vuit convocatòries de borses de treball de diferents perfils on no es demana el català com a requisit, com sí es feia fins l’agost de 2024. De les vuit, a tres el català no apareix ni com a mèrit ni com a requisit; a quatre, passa a ser un mèrit i en una altra, només serveix per desempatar en cas que hi hagi un empat entre els aspirants juntament amb d’altres criteris. Per la seva part, l’Empresa Funerària Municipal (EFM) té actives dues convocatòries on el català passa de ser un requisit, com fins ara, a un mèrit. Aquestes modificacions es sumen a les que va introduir l’Empresa Municipal de Transports (EMT) l’any passat, amb un concurs de mèrits per a la contractació de 150 xofers on el català es va eliminar com a requisit i va passar a ser un mèrit. Ara, ha tret dues noves places de tècnics amb el mateix sistema.