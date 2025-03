Aquest dimarts, el capellà de Costitx, Rafel Horrach, ha presentat una denúncia al registre oficial del Govern, pel fet que se li va negar l'atenció a una caseta del Govern.

Horrach es va dirigir al punt d'informació del Govern de la fira del Dia de les Illes Balears, situat al passeig de Sagrera, a Palma, per a sol·licitar informació sobre les activitats i es va trobar amb la desagradable sorpresa que l'única persona d'atenció al públic que hi havia li va dir que li parlàs en castellà i es va negar a atendre'l perquè «no entiendo el mallorquín».

Els fets es varen produir el primer de març sobre les 17 hores, a la caseta d'informació del Govern situada al passeig Sagrera.