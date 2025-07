Demanen que s’aturin els desnonaments dels trasters del carrer Joan Miró i s’expropiïn al policia local que els lloga

Una trentena de persones han acudit a la concentració, que ha estat convocada per part de Stop Desnonaments Mallorca, aquest dissabte, 12 de juliol, a les 18.30 hores, a la plaça d'Espanya de Palma, per fer costat a les persones que viuen en els trasters del carrer Joan Miró que s'enfronten a talls de subministraments i desnonaments.

En declaracions, el portaveu substitut d’Stop Desnonaments Mallorca, Joan Segura, ha explicat que aquesta primera concentració «d'urgència» és per a denunciar, sobretot, el tall de subministraments, però també per a advertir que dijous que ve hi ha previstos «entre un i dos llançaments judicials» de famílies que viuen en els infrahabitatges que lloga un policia local a Joan Miró.

A més, Segura ha avançat que de manera «imminent» es presentarà una denúncia, «en nom d'una dotzena de persones afectades, que han vençut totes les pors que afecten les persones migrants que tenen por de denunciar», contra el policia local que lloga els infrahabitatges i la seva empresa per «assetjament immobiliari».

«Aquest mateix dissabte estarà presentada la denúncia en els jutjats de guàrdia», ha afirmat el portaveu, qui ha confiat que aquesta denúncia sigui «fructífera» i «fins i tot determini la cautelar de retornar els subministraments a les famílies de manera urgent».

En aquest sentit, Segura ha cregut important aclarir que «les famílies no tenien una connexió il·legal, que haguessin fet ells il·legalment», i per aquest motiu se'ls va tallar la llum, si no que «les famílies varen denunciar que s'havien reduït els subministraments al mínim, s'havia baixat la potència». «El jutjat no va fer res, i ha de ser que algun veí desesperat va pujar la potència directament», ha afegit. Per tant, ha precisat, «no s'està parlant de cap connexió il·legal, si no de, després d'haver denunciat, haver restaurat la situació que hi havia abans».

En qualsevol cas, ha recordat que «l'administració té l'obligació de garantir els subministraments» perquè «està vigent el Reial decret 8/2021, d'obligat compliment per a l'administració, i que els jutjats haurien de conèixer».

Per aquest motiu, ha considerat que «els jutjats no haurien d'autoritzar, si és veritat que l'han autoritzat, cap mesura cautelar de tall de subministraments, desconeixent si viuen persones» en els trasters, perquè «la llei, tal qual està, només permet tallar subministraments si hi ha una fuita d'aigua, una inestabilitat del servei que sigui perillosa, etcètera, però, tenint contracte o sense tenir-ho, no es pot tallar el subministrament de llum», ha afirmat Segura.

Així mateix, el portaveu substitut de Stop Desnonaments Mallorca ha reiterat que les reivindicacions són les següents: subministraments «immediatament» per a les famílies; aturar tots els desnonaments i expropiar al policia local que lloga els infrahabitatges.

«Amb els lloguers que podria cobrar l'administració, més els recursos que té del Reial decret 42/2022, es podria oferir una alternativa d'habitatge digne a totes les famílies i, mentrestant, almenys podrien tenir un habitatge que ells s'han encàrrec de dignificar, no aquest home, on podrien viure fins que tenguin una alternativa», ha assegurat finalment Segura.