El Palma Futsal fa història i aconsegueix la tercera Lliga de Campions

L'Illes Balears Palma Futsal va conquistar aquest diumenge la Copa d'Europa de futbol sala en golejar (9-4) el Kairat Almaty kazakh a la final del pavelló Antarès de Le Mans (França), mentre que el Jimbee Cartagena Costa Cálida va completar el podi.

Palma Futsal va fer història com a primer campió de la Champions per tercer any consecutiu, els tres títols que llueixen al seu palmarès invicte des que va debutar al torneig el 2022. El Palma Futsal se'n va anar 3-1 al descans i no va aixecar el peu de l'accelerador per a mantenir el seu idil·li amb la màxima competició continental.

Gordillo, Machado i Rivillos varen posar el campió en la direcció correcta i varen deixar tocat un Kairat amb dos títols però amb la manca d'experiència de sis anys sense jugar cap final. El festival de Fabinho, amb quatre gols al segon temps, va sentenciar la Copa per als d'Antonio Vadillo.