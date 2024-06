Per què estan presents els dimonis a Mallorca?

Els dimonis i el foc són els símbols essencials de les festes més populars de Mallorca. Cada poble té les seves característiques per representar el bé i el mal. Amb les seves festes ho demostren.

Els dimonis i el foc estan presents tant amb l’estiu com amb l’hivern, dos grans exemples són Montuïri i Manacor.

I ara ens centrarem amb uns pobles que tenen a les seves festes el dimoni com a protagonista, aquests pobles són Montuïri i Manacor.

Montuïri

A Montuïri es celebra Sant Bartomeu (per l'estiu), consisteix amb una dansa popular, on ballen tres pics cada any, dia 15, dia 23 i dia 24 d’agost. Ballen per diferents llocs de Montuïri. La dansa la ballen sis cossiers, una dama i el dimoni, ballen 11 balls diferents. Tots els balls consisteixen amb acabar amb el mal, si hi aneu veureu que a tots els balls guanya la dama. El que ha estat dimoni durant 22 anys ha estat en Joan Mesquida també conegut com a «Gip», i aquest any ha decidit retirar-se. En «Gip» ha estat durant molts d’anys una part molt important a les festes de Montuïri. Per desgràcia no li hem pogut fer una entrevista, però sí que li em demanat a gent del poble que opinaven que en «Gip» es retirés o si es varen quedar sorpresos. La gent ens va dir coses molt similars: Que es va sorprendre molt, la gent també ens varen dir que moltes persones varen plorar, ja que els hi feia pena que es retirés.

Manacor

A Manacor es celebra Sant Antoni (per l’hivern), consisteix amb uns balls que fan els tres dimonis al voltant de Sant Antoni, també canten gloses i fan foguerons, Manacor és un poble de gloses i foguerons. Cada fogueró té el seu ambient, per exemple n’hi ha de dimonis petits, n’hi ha del barri on està… Però el més divertit és que cap és igual, també una raó de per què fan aquests foguerons tan il·lustrats és perquè concursen entre ells. El dimoni passa per tots els foguerons de Manacor i fa un ball amb els seus acompanyants, els dos dimonis petits, els xeremiers i St. Antoni. Les gloses sempre són a rima de «parapapaxin».

Dimonis petits i Dimoni Gros

Els dimonis tenen un pes molt important a les festes mallorquines, Mallorca sense dimonis no és el mateix i esperem que aquesta tradició no es perdi mai.

Alba Andreu / Paula Rigo

CEIP Joan Mas i Verd