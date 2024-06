Guanya espai al jardí o terrassa amb les casetes Hortum que envien gratuïtament a les Balears

Si comptes amb un bonic jardí o terrassa a les illes Balears, però necessites un espai addicional per a emmagatzemar eines, mobles i accessoris, les casetes de fusta de Hortum poden ser la solució ideal. Aquesta empresa especialitzada en productes de fusta per a exteriors ofereix una àmplia gamma de rafals, cases i garatges de qualitat amb opció d'enviament gratuït a tota la regió balear. Una caseta: inversió pràctica i estètica Una caseta de jardí és una excel·lent inversió que et permetrà mantenir resguardats tots els articles necessaris per a la cura de les teves plantes i per a gaudir al màxim d'aquests racons a l'aire lliure. A més de guanyar ordre i espai extra de magatzematge, protegiràs el teu mobiliari i equips de les inclemències del clima, allargant la seva vida útil. Abans de comprar és important avaluar l'espai disponible, mesurant l'àrea per a triar unes dimensions apropiades de la caseta. Cal no descurar el factor estètic, ja que volem que combinin a la perfecció amb l'entorn natural. Varietat de grandàries i estils En Hortum compten amb diverses opcions de grandàries, acabats i estils per a satisfer diferents gustos i necessitats. Una excel·lent opció és la seva caseta de fusta massissa Flodova amb doble porta i finestres. Amb 5,9 m² de superfície i més de 2 metres d'alt, és perfecta per a jardins mitjans. Les seves parets de fusta massissa de 28 mm de gruix brinden gran resistència i aïllament. Ve amb un sostre de fusta contraxapada i inclinat per a facilitar el desguàs de l'aigua de pluja. És una de les millors opcions tenint en compte el factor qualitat/preu. Enviament gratuït i servei de postvenda El millor és que Hortum fa enviaments gratuïts en tota la regió balear. La caseta es lliura desarmada però amb instruccions senzilles per a un ràpid muntatge. A més, el seu servei tècnic està disponible per a ajudar-te durant tot el procés. Cases més àmplies per a diferents usos Si el que necessites és una àrea separada per a fer-la servir com a taller, despatx o oasi de lectura a l'aire lliure, Hortum també compta amb cases de jardí més espaioses com la Claudia en la seva versió més gran. Amb 19,4 m², parets de 44 mm i altura superior a 3,5 metres, és un petit estudi impermeable i ideal per a tota mena de clima. Fusta certificada i protecció per a exteriors Totes les casetes de Hortum estan fetes amb fustes certificades FSC/PEFC de boscos gestionats de manera sostenible. A més de construir amb materials ecològics, l'empresa ofereix assessorament per al tractament adequat de protecció i acabat de la fusta per a exteriors. Una vegada instal·lada la teva nova caseta, Hortum recomana aplicar un oli de porus obert amb agents fungicides, insecticides i anti-UV per a major durabilitat. I si alguna peça arribés defectuosa, la seva garantia de postvenda et dona suport amb un eficient servei de reemplaçament. Amb la qualitat, versatilitat i atenció personalitzada que brinda Hortum, és fàcil comprendre per què són líders en el mercat de productes de fusta per a jardí i exteriors a Espanya. Si resideixes a les Balears i desitges aprofitar al màxim els teus racons oberts amb una caseta elegant i funcional, dona un cop d'ull al seu catàleg. Guanyaràs espai extra amb estil!