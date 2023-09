Josep Castells:«Recoman 'El revers i l'anvers' d'Albert Camus. Ve a ser com un manifest de la mediterraneïtat»

El Diputat de Més per Menorca, Josep Castells, respon el qüestionari de dBalears sobre preferències i recomanacions per a l'estiu.

Com t'informes durant l'estiu?

Aprofit per desconnectar també de la premsa. Vaig seguint l'actualitat per alguns digitals, a través del telèfon. No seguesc cap mitjà de forma sistemàtica.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Llegesc 'Economia del canvi climàtic', de Joan Vila. Recoman 'El revers i l'anvers' d'Albert Camus. Ve a ser com un manifest de la mediterraneïtat, un dels vessants del pensament de Camus. El vaig comprar a les darreres Trobades Camus que es fan cada any a Sant Lluís.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

Crec que de les que he vist els darrers anys la que més m'ha agradat és 'Txernòbil'. Totalment recomanable.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

Quan era petit i estiuejavem amb la família a Llafranch, a la Costa Brava. Em passava el dia en remull i jugant entre barques de pescadors avarades a la platja.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

Els darrers anys sempre hem marxat una setmana o deu dies a un poblet del Pallars Sobirà, al Pirineu. Ara que els meus fills fan feina tot l'estiu no hi anam, però ho trob molt a faltar.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

M'agrada a anar a la platja a primera hora i marxar quan comença a arribar la 'marabunta'. En broma, dic que jo no sé el què és la massificació.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

'Coses Modernes', d'Antònia Font.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Em moc molt amb la bicicleta elèctrica, tant per anar a comprar per Maó com per anar a la platja.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

Normalment cada estiu vaig traient el cap per les festes de Menorca, quan no sóc fora de l'illa. Ara bé, les úniques que no em perdo mai són les de Maó, les festes de Gràcia.

Has anat o aniràs a qualque festival?

A algun concert solt si que hi acostumo a anar, però no soc persona de passar-se hores o dies en un concert darrera l'altre. En general, més tost defuig les aglomeracions.