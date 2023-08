Antoni Llabrés: «Recoman 'Pastoral americana', entre molts d'altres llibres de Philip Roth. El film 'Oppenheimer' m'ha agradat molt»

El jurista, professor de Dret de la UIB i membre de la Junta Directiva de l'Obra Cultural Balear, Antoni Llabrés Fuster, respon el qüestionari de dBalears sobre els costums, preferències i recomanacions d'estiu de la sèrie d'entrevistes 'Estiu en primera persona'.

Com t'informes durant l'estiu?

Bàsicament a través de les edicions digitals dels diaris i Twitter.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Acab de llegir 'Una sortida honorable', d'Éric Vuillard, sobre la guerra d'Indoxina. D'aquest autor ja havia llegit i m'havien agradat 'La batalla d'Occident' o 'L'ordre de dia'. I recomanaria, per exemple, 'Pastoral americana', entre molts d'altres de Philip Roth.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

Per evitar les més conegudes, se m'acut 'Scenes from a Marriage' (2021) d'HBO, una adaptació lliure de la pel·lícula i minisèrie del mateix títol de n'Ingmar Bergman. La darrera pel·lícula que he vist al cinema, 'Oppenheimer', també m'ha agradat molt.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

Alguns dels millors, de nin, estan vinculats als molts moments compartits amb el meu cosí Pep, a Can Pastilla.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

Actualment pas els estius una mica repartits entre Dénia, Portocolom i Banyalbufar.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Potser alguns dinars o sopars amb família o amics que es repeteixen cada any.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

La romanza del Concertino de Bacarisse interpretada per Narciso Yepes, que em va descobrir fa poc una filla.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Tenir esment en el consum d'aigua, reciclar o consumir productes de proximitat, per exemple.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

No encara. Si puc, assistiré a les de Banyalbufar, ja entrat setembre.

Has anat o aniràs a qualque festival?

No.