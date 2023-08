Pau Emili Muñoz: «A l'estiu he gaudit de trobades amb els meus companys de Joves de Mallorca per la Llengua»

Pau Emili Muñoz, president de Joves de Mallorca per la Llengua ens explica, en aquest qüestionari, quines són les seves preferències en els àmbits de la cultura i el lleure per aquest estiu.

Com t'informes durant l'estiu?

A través de les xarxes socials, sobretot Twitter.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Recoman molt ‘Els carnissers’ de Guillem Frontera.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

Estic molt enganxat a Breaking Bad, és molt bona.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

Trobades amb els meus companys de Joves de Mallorca per la Llengua. Aquest estiu hem fet una 'permanent ampliada' a Sóller i ens ho hem passat la mar de bé, i a banda també ens veim periòdicament a Can Alcover per a fer reunions i posar-nos al dia.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

A la meva casa de Galilea, amb la meva família.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Normalment no, però no em perd les festes de Galilea o les típiques revetles dels pobles del voltant.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

‘Estiu’, de Zoo. Vaig tenir la sort de poder veure’ls en directe dia 15, a Son Fuster.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Intent no utilitzar l’aire condicionat si no és imprescindible.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

Ja vaig anar al Much, i dia 28 no faltaré al Cosso.

Has anat o aniràs a qualque festival?

Vaig anar, com cada any, a la Mobo. Alguns membres de Joves per la Llengua també vàrem anar a l’Acampada Jove, on ens van convidar a fer un taller. Són iniciatives molt importants a les que cal donar suport.