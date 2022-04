Sant Jordi a Can Alcover: llibres i roses, música i poesia i festa d'Ona Mediterrània

Aquest dissabte, 23 d'abril, es faran diverses fires de llibres a diversos municipis i el Correllengua farà la seva segona etapa escampant emoció, festa, lluita i compromís.

A Palma hi haurà la tradicional fira amb paradetes de les llibreries que ocuparà el recorregut entre la plaça de Cort i la plaça d'Espanya.

Sant Jordi a Can Alcover

Can Alcover, el centre cultural de l'OCB, serà el millor complement a la festa i serà un pol d'atracció per als amants de la literatura en general, de la poesia i de la música.

Taules de l'OCB i Ona Mediterrània

Tant l'OCB com Ona Mediterrània oferiran als visitants les seves darreres publicacions i altres productes de marxandatge. També s'hi podrà comprar la Rosa dels Drets Lingüístics.

Festa d'Ona Mediterrània

L'Associació Ona Mediterrània ha preparat una festa amb un vermut poeticomusical a partir de les 12.00 hores.

La música serà a càrrec del duet brasiler format per Pedro Rosa i Aninha Paschoal, que mescla els timbres de les seves veus, amb influències que ressonen a Guinga, Jobim, Milton, Dorival Caymmi, Gilberto Gil, amb ritmes com la samba, la bossa nova i la música popular brasilera.

La poesia serà a càrrec de Pere Perelló Nomdedeu, Vicenç Calonge, Maria Rosa Llabrés, Pep Lladó, entre d'altres.

Edició especial de L'ESTEL

Tant a Can Alcover com a les diverses zones del recorregut de Sant Jordi, es epartiran exemplars de l'edició especial de Sant Jordi de la revista L'ESTEL.

Entrades per al concert d'Els Pets

També aquest dissabte a Can Alcover serà la darrera oportunitat per aconseguir entrades per al concert que faran Els Pets en el marc del 25è aniversari de dBalears.