El Govern reconeix la tasca de les Kellys, Futbol per a la Igualtat, les Dimònies de Manacor, les Cossieres d'Alaró i Ses Madones de sa Festa d'Artà

L’Institut Balear de la Dona (IB-Dona) ha entregat els seus reconeixements a persones, entitats i accions que destaquen per la seva tasca a favor de la igualtat, en un acte celebrat al Teatre Principal d’Inca i que ha conclòs amb un concert simfònic a càrrec de Marala i l'Orquestra de Cambra de Mallorca.

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, ha fet entrega dels reconeixements acompanyada de la directora de l’Institut Balear de la Dona, Maria Duran, la consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, i el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Per a Garrido, les reconegudes són «persones i col·lectius que mitjançant la seva tasca ens fan estar a l’avantguarda i ens serveixen de mirall per aconseguir tot el que encara ens queda per fer».

En concret, l’IB-Dona ha reconegut la tasca de l’Associació Kellys Unión Balears, per la seva lluita permanent pels drets laborals de les dones, i concretament, de les cambreres de pisos, una professió feminitzada sotmesa a la precarietat laboral. «Amb la nova llei turística propiciam que s’incorporin llits elevables als establiments hotelers de les nostres illes, evitant així determinades patologies, per la qual cosa us vull donar les gràcies per defensar els drets laborals de les dones i per no afluixar», ha dit Garrido.

També s’ha reconegut a les Dimònies de Manacor, les Cossieres d'Alaró i Ses Madones de sa Festa d'Artà perquè s’acabi qualsevol tipus de discriminació cap a les dones a les festes populars. «Les tradicions, si no evolucionen i no compten amb la meitat de la població, no perduraran», ha defensat la consellera.

Finalment, també s’ha guardonat el projecte Futbol per a la Igualtat, per fer arribar els valors de l’esport, la igualtat i la lluita contra la violència masclista als més joves. «El millor antídot contra la violència masclista és la coeducació, la formació en valors d’igualtat, diversitat, respecte i tolerància, i aquesta és precisament la manera de fer de Futbol per a la Igualtat», ha apuntat Garrido.