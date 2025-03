El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) ha emès un comunicat en el qual exposen haver constatat que la Conselleria d’Educació està organitzant les pròximes oposicions docents de manera improvisada i sense tenir en compte les necessitats reals dels docents, incomplint els principis de transparència i imparcialitat que haurien de regir qualsevol procés selectiu.

En primer lloc, SIAU explica que les dates previstes per a l'inici de les oposicions coincideixen de manera directa amb els exàmens i les avaluacions que hi ha als centres educatius, creant un conflicte evident per a molts d'ells que estaran gestionant exàmens finals o sessions d’avaluacions en el moment de les proves selectives. Aquesta planificació mostra una total desconsideració per les tasques i responsabilitats dels docents en aquesta etapa crítica del curs.

A més, la Conselleria d’Educació vol mantenir pràctiques que ja hem denunciat en convocatòries anteriors, com la designació a dit dels presidents de tribunals per part dels responsables de la Direcció General de Personal Docent, vulnerant el principi de neutralitat i imparcialitat. Aquesta manca d’objectivitat en la selecció de les persones responsables dels tribunals compromet la transparència del procés. Els vincles de confiança o amiguisme amb determinats membres de l’administració continuaran sent presents si no s’introdueixen canvis substancials en aquest àmbit.

Des de SIAU, «exigim la modificació urgent d’aquest model de convocatòries, així com la implementació de mecanismes de selecció més imparcials, com el sorteig per a la designació dels presidents de tribunals, evitant així l’assignació d’aquests càrrecs a persones amb vincles directes amb els responsables de la Direcció General de Personal Docent. A més, denunciam que la composició dels tribunals no garantirà la formació ni l'especialització necessària per avaluar especialitats concretes. És inacceptable que cada any persones externes a l’especialitat, sense els coneixements adequats, siguin responsables d’un procés selectiu tan determinant per a la carrera professional dels docents».

Aquesta falta d’imparcialitat també afecta una possible confecció dels tribunals amb membres d’altres comunitats autònomes. La Conselleria hauria de facilitar la incorporació de membres de tribunals procedents d’altres territoris per garantir la qualitat i el rigor de les proves, i deixar de fer servir com a excusa la suposada manca de voluntat per part d’aquests docents de la Península. No és cert que ningú de la Península, per exemple de Catalunya, estigui disposat a formar part dels tribunals de les Illes Balears. Distint és que a la Direcció General de Personal Docent li convengui, o no, per poder continuar actuant com fins ara. Tot això sense oblidar que hi hauria d’haver tribunals a totes les illes per evitar que els opositors s’hagin de desplaçar constantment i localitzar allotjaments assequibles en plena temporada alta.

Pel que fa a la distribució de places, des de SIAU «consideram que no existeix un criteri objectiu per a la seva assignació, i sembla que respon més a interessos particulars que a les necessitats reals del sistema educatiu de les Illes Balears». Aquesta situació afecta especialment aquelles especialitats menys comunes, en què la manca de places disponibles dificulta la situació dels docents afectats.

«Aprofitam també per tornar a recordar les irregularitats que continuen produint-se dins la Direcció General de Personal Docent. En particular, denunciam l'alteració i falsificació de les dades relatives als interins. En diversos casos, les places vacants s’han etiquetat com a substitucions per fer-les passar per temporals, quan en realitat es tracta de vacants de caràcter permanent. Un exemple clar d’això és la situació de les places de japonès, ocupades actualment per interins a qui se’ls hi adjudica fraudulentament com a substitució en comptes de com a vacant; recordem que no existeix cap funcionari de carrera de japonès a les Illes Balears i que les persones afectades tampoc substitueixen a un interí. Com es pot justificar que els docents afectats no estiguin substituint a ningú i l’Administració continuï negant-se a etiquetar les seves places com el que realment són (una vacant)? Aquesta manipulació no només pretén enganyar als docents, sinó que també pretén afectar negativament les seves condicions laborals i salarials, al mateix temps que distorsiona la realitat de les places ocupades per interins, que actualment no estan per sota del 8% com pretén fer creure la Direcció General de Personal Docent. Si aquesta situació persisteix, no dubtarem a emprendre accions legals per defensar els drets dels afectats i garantir la transparència en els processos selectius de les Illes Balears», expliquen des del sindicat.

Finalment, SIAU ha expressat que «és inadmissible que els docents hagin d’esperar fins al mes de març per saber quantes places es convocaran de la seva especialitat, com es repartiran entre les illes i la resta d’aspectes essencials per poder-se organitzar adequadament. La informació hauria d'estar disponible a principi de curs i no a aquestes alçades de l'any. Tot això, sumat a un model de proves que ha quedat obsolet i no s'ha adaptat als temps actuals, fa que els docents es trobin amb un procés selectiu ple de dificultats i sense un mínim de garanties d’èxit».

«Queda clar que els responsables al capdavant de la Direcció General de Personal Docent continuen exercint una gestió nefasta que no fa més que empitjorar les nostres condicions laborals, repercutint negativament en la qualitat de l’ensenyament. Des de SIAU, tenim clar que continuarem lluitant per una educació pública de qualitat i per uns processos selectius que respectin els nostres drets laborals i professionals», finalitza el comunicat emès aquest dijous, sis de març, pel sindicat SUAU.