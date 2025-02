L’STEI Intersindical reclama a la Conselleria d’Educació i Universitat informació «precisa i immediata» sobre les pròximes oposicions docents, sobretot pel que fa a la distribució de cada una de les especialitats a les diferents illes.

El sindicat considera que és una «manca de respecte» als aspirants no saber, gairebé a final del mes de febrer, quines especialitats es convocaran i quantes places hi haurà a cada unitat territorial, això és a cada illa. «L’Administració no pot jugar d’aquesta manera amb els esforços dels opositors que dediquen moltes hores del seu temps a preparar cada una de les proves, amb la incertesa i angoixa que tot plegat suposa a pocs mesos de l’inici del procés selectiu», denuncien.

Per això, el sindicat reclama a la Conselleria d’Educació que faci públiques de manera immediata el nombre de places per especialitats i illa de les oposicions del 2025, per tal de facilitar la feina dels aspirants.

«Aquesta serà una prova més de la consideració cap al professorat i de la tan necessària dignificació de la tasca docent», han conclòs.