L’empresa Aena, que gestiona els aeroports de les Illes Balears i de tot l’Estat espanyol obté, anualment, uns beneficis multimilionaris que provenen bàsicament de tres aeroports: el de Palma, el de Barcelona i el de Madrid.

En canvi, mentre a Madrid hi inverteix una morterada, en els aeroports de Barcelona i Palma hi inverteix allò necessari per continuar fent créixer el negoci, però es desentén de les tasques de manteniment bàsiques.

Així, a l’aeroport de Son Santjoan, cada tant, es produeixen successos més propis d’un aeroport tercermundista que no d’un dels punters a nivell mundial.

L’11 de juny de l’any passat, la zona Duty Free de l’aeroport de Alma es va inundar a causa d’una multitud de goteres.

Dimarts passat, 24 de juny, es va esbucar part del sostre de la zona d’arribades i només la bona sort va fer que no hi hagués víctimes.

La conclusió és ben clara: Aena es fa d’or amb Son Santjoan, però l’aeroport de Palma cau a trossos.

Més de 200 milions d’euros de beneficis anuals

Tot i que Aena no ofereix dades detallades per cada un dels aeroports, segons dades de l’empresa, el 2024 va tenir 1.934 milions de beneficis nets i per l’aeroport de Palma hi varen passar 33.298.164 passatgers d'un total de 309,3 milions. És a dir el 10,7%. Un càlcul aproximat permet deduir que els beneficis que aporta Son Santjoan a la companyia són uns 208,2 milions d’euros.

Número de passatgers

L'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas va registrar el major nombre de passatgers en el 2024 amb 66.196.984, la qual cosa representa un creixement del 9,9% més que el 2023. El segueixen els aeroports de Barcelona-El Prat, amb 55.034.955 (+10,3% respecte a 2023); Palma, amb 33.298.164 passatgers (+7%); Màlaga-Costa del Sol, amb 24.923.774 (+11,5%); Alacant-Elx Miguel Hernández, amb 18.387.387 (+16,8%); Gran Canària, amb 15.211.338 (+9%); Tenerife Sud, amb 13.740.411 (+11,4%) i València, amb 10.811.672 passatgers, la qual cosa suposa un 8,7% més que en el 2023.

Beneficis del 2024

Aena va obtenir l’any 2024 un benefici net de 1.934,2 milions d'euros, una xifra que millora un 18,6% el benefici de 1.630,8 milions obtingut en 2023. El resultat brut d'explotació de 2024 va ser 3.510,3 milions d'euros, amb un marge del 60,2%. Aquesta xifra suposa un creixement del 16,1% respecte a 2023 (3.022,6 milions i 58,8% de marge EBITDA).

Els ingressos totals consolidats en 2024 varen augmentar fins als 5.827,8 milions d'euros, un increment del 13,3% respecte a 2023. Els ingressos aeronàutics varen ser 3.190 milions d'euros, un 11,6% més que en 2023. Els ingressos comercials van aconseguir els 1.780 milions d'euros, un augment del 14,7% front de 2023. Les vendes totals de les activitats comercials varen créixer un 11,4% respecte a l'exercici anterior.

Previsions per al 2025

Els aeroports del Grup Aena (compost pels 46 aeroports i dos heliports a l’Estat espanyol, l'Aeroport de Londres-Luton i 17 aeroports al Brasil) varen tancar l'any 2024 amb 369,5 milions de passatgers, un 8,5% més que en 2023. El trànsit de passatgers en els aeroports d'Aena a l’Estat espanyol va créixer en el 2024 un 9,2%, amb 309,3 milions de passatgers, xifra rècord per segon any consecutiu. Després de conèixer-se la programació de la temporada d'estiu a l’Estat espanyol de les línies aèries, Aena estima que el creixement de passatgers en els aeroports de l’Estat en el 2025 serà de +3,4%, fins aproximadament 320 milions de passatgers.