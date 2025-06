IB3 estrena 'Estrella, cometa satélite y planeta'

La vida del polifacètic artista Fernando Fernández Jiménez, àlies Fernando Estrella, s’estrena a IB3 Televisió aquest diumenge, 29 de juny, a les 22.30 hores. Estrella, cometa, satélite y planeta és el títol d’aquest documental biogràfic produït per IB3 i dirigit per Pedro Echave.

Aquest documental narra la història de Fernando Fernández, conegut popularment com La Estrella, un artista icona de la Movida madrilenya que va ser membre del grup Peor Imposible juntament amb Rossy de Palma. Gran activista de la defensa dels drets LGTBI i ànima del restaurant Flexa de Palma. La Estrella va participar en algunes pel·lícules de Pedro Almodóvar com La ley del deseo o Kika, i, fent honor a la seva faceta de cuiner, va ser ell qui va preparar l’icònic gaspatxo de Mujeres al borde de un ataque de nervios.

Dirigit per Pedro de Echave, germà de Rossy de Palma, Estrella, cometa, satélite y planeta dona veu a les persones que el varen acompanyar fins a la seva mort el 2023, des d’Alberto García-Alix fins a Paco León, passant per Pep Noguera i Joan Bauzà —membres del grup Diabéticas Aceleradas—, Pepa Charro (àlies la Terremoto de Alcorcón), Lina Estrany, Alfonso Llopart i Eduardo Casanova.

Tot coincidint amb el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, IB3 Televisió oferirà aquest dissabte, 28 de juny, una nit temàtica amb l’emissió de la pel·lícula Carol (2015), a les 22.30 hores. Dirigida per Todd Haynes i basada en la novel·la The Price of Salt, de Patricia Highsmith. I a continuació, es podrà veure El Pastisser de Berlín (2017), d’Ofir Raul Graizer, a les 00.30 hores.