L'OCB organitza la tertúlia 'Mallorquinisme: futbol, llengua i identitat'

L’Obra Cultural Balear (OCB) tanca el cicle de tertúlies d'aquest estiu a Can Alcover (Palma) amb 'Mallorquinisme: futbol, llengua i identitat'.

Les trobades, dutes a terme al juny, han estat pensades com a espais de diàleg i reflexió, i han abordat temes d’especial rellevància per a la societat mallorquina, com són el compromís de l’Església amb la llengua i la cultura pròpies i els efectes de l’increment demogràfic sobre a llengua i la cultura.

El dimecres 9 de juliol, a les 19 hores, el cicle es clourà amb una tertúlia que posarà el focus en la relació entre esport, llengua i identitat. Es debatrà com el món del futbol es relaciona amb la identitat col·lectiva i l’ús de la llengua catalana. Hi intervendran Jagoba Arrasate, entrenador del Reial Mallorca, Albert Salas, director de continguts audiovisuals i digitals del Reial Mallorca, i Ricard Pla, periodista. La moderació anirà a càrrec de Neus Picó, membre de la Junta Directiva de l’OCB.