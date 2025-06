Aquest divendres, presentació a Santanyí del llibre 'Parlant com tu. De Diari de Balears a dBalears.cat' d’Aina Ginard, amb Miquel Serra, Tomeu Martí i l'autora

Aquest divendres, 13 de juny, a les 20.00 hores, a la Casa Blai Bonet - Centre de poesia, de Santanyí, es farà la presentació del llibre 'Parlant com tu. De Diari de Balears a dBalears.cat' d’Aina Ginard Bauzà.

A l'acte hi intervindran: Miquel Serra, editor del diari Última Hora, Tomeu Martí, director de dBalears.cat, i Aina Ginard, periodista i autora del llibre. Presentarà l’acte Andreu Server, professor de literatura.

Tomeu Martí diu al seu epíleg del llibre: «Diari de Balears ha estat, i continua sent, un petit miracle. Ho va ser, sobretot, durant els desset anys que va sortir cada dia imprès en paper, amb una de les millors maquetes de tot Europa, la nòmina de col·laboradors més brillant de les Balears i una equilibrada plantilla de magnífics periodistes amb un extraordinari director al capdavant que els sabé esperonar i motivar.

Cada dia de vida d’aquest mitjà és un nou petit miracle. Una fita històrica. Una fita d’una història del Diari de Balears i de la premsa en català que mereixia ser escrita i recollida en un volum com aquest. I francament ho dic, no se m’acudeix ningú millor per recopilar i narrar aquesta història que un dels membres més lúcids d’aquesta família del Diari de Balears: Aina Ginard.»