L’OCB organitza un cicle de tertúlies a Can Alcover per a reflexionar sobre la llengua, la cultura i el país

L’Obra Cultural Balear (OCB) presenta un nou cicle de tertúlies que tendrà lloc durant el mes de juny i principis de juliol a Can Alcover (Palma), seu institucional de l’entitat. Les trobades, pensades com a espais de diàleg i reflexió, abordaran temes d’especial rellevància per a la societat mallorquina, com són el compromís de l’Església amb la llengua i la cultura pròpies, els efectes de l’increment demogràfic sobre a llengua i la cultura i la relació entre el futbol, la identitat i la llengua.

La programació començarà el dimecres 18 de juny amb la tertúlia titulada 'El compromís de l’Església de Mallorca amb la llengua i el país'. En aquesta sessió es reflexionarà sobre el paper històric i actual de l’Església de Mallorca com a transmissora del patrimoni lingüístic i cultural. Hi intervendran Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca; Rosa Planas, escriptora amb una trajectòria destacada, i Pere Fullana, professor i historiador. La conversa serà moderada per Mercè Bujosa, membre del Consell Diocesà de Pastoral. La segona sessió tendrà lloc el dimecres 25 de juny sota el títol 'Increment demogràfic i pervivència de la nostra llengua i cultura'. Aquesta tertúlia abordarà els efectes dels canvis demogràfics sobre la vitalitat de la llengua i la cultura catalanes. Hi participaran Pere Salvà, catedràtic emèrit de Geografia Humana de la UIB i expert en demografia; Ivan Murray, doctor en Geografia i MsC en Sostenibilitat Ambiental per la Universitat d’Edimburg, i Joan Melià, filòleg i professor jubilat de la UIB amb una extensa trajectòria en sociolingüística i membre de la Junta Directiva de l’OCB. Moderarà l’acte la periodista Maria Llull. Finalment, el cicle es clourà el dimecres 9 de juliol amb una tertúlia que posarà el focus en la relació entre esport, llengua i identitat amb el títol 'Mallorquinisme: futbol, llengua i identitat'. Es debatrà com el món del futbol es relaciona amb la identitat col·lectiva i l’ús de la llengua catalana. Hi intervendran Albert Salas, director de continguts audiovisuals i digitals del Reial Mallorca, i Ricard Pla, periodista vinculat a l’àmbit esportiu i cultural. La moderació anirà a càrrec de Neus Picó, membre de la Junta Directiva de l’OCB. Les tertúlies, que comptaran amb la participació d’experts i figures rellevants dels diferents àmbits, es duran a terme a les 19 h a Can Alcover i estan obertes a tot el públic interessat. Aquest cicle s’inscriu dins la voluntat de l’OCB de fomentar el debat públic al voltant dels principals reptes que afecten la llengua i la cultura pròpies d’aquesta terra.