Bleda Runner, el distòpic muntatge audiovisual de Raphel Pherrer que parla de la la situació de massificació turística que viu Mallorca

L’artista polifacètic, Raphel Pherrer, ha publicat, aquest divendres, un breu muntatge audiovisual titulat ‘Bleda Runner EL DESPERTAR’, en el qual, a través de la ironia, la paròdia i l’hipèrbole, fa una crítica a la situació de massificació turística que viu Mallorca.

El curt és una distopia en la qual «A Mallorca s'ha produït una invasió marabúntica de turistes i sicaris immobiliaris internacionals que han copat la vida de l'illa».

«La Seu, ha estat convertida en un gegantí Burger King; la llotja de Palma és un minigolf amb música technonuclear, en el Museu de Mallorca hi mostren videojocs i darreres generacions de xips de Intel:ligència artificial, el Castell de Bellver és una gran discoteca... i fins i tot han gosat convertir en jacuzzi per a turistes el safareig dels jardins de Cal Bisbe! Al mateix temps... les cases de pobles i ciutats han estat ocupades exclusivament per hooligans de tots els països... atrets pels influencers encarregats d'afavorir la saturació total. Les platges, les carreteres, les muntanyes, els carrers dels pobles, les ciutats, són territori només permès a la marabúntica massa turística invasora. De manera que els mallorquins han de viure a part, confinats dins mínimes reserves envoltades de murs o de reixes. Però un moviment s'està consolidant de manera clandestina en els racons més amagats de la Serra de Tramuntana... Allà els valents lluitadors anomenats ‘els Bleda Runner’ es preparen per a la més gran missió de tots els temps passats, presents i futurs: recuperar l'illa de Mallorca!»

Mallorquins en reserva

En la distopia imaginada per Raphel Pherrer Can Darreretes és un «racó amagat de Mallorca, el qual nom no pot ser revelat, just en aquest discret paradís envoltat de dolces muntanyes i boscos encantats hi viuen els Billofriu. Una de les darreres famílies mallorquines que han sobreviscut. Aquí es refugien Na Margalida, l'assenyada germana major, na Vanessa Mary, que d'amagat té tractes amb els invasors, i la padrina.

Té ja 197 anys i reté tants de valors humans, que la tenen

dins una banyera amb escabetxo. Per a que perduri per sempre. La padrina és el seny, la memòria familiar, un rebost de consells i de reflexions eternals».

Situació desesperada

Raphel Pherrer explica que «La situació és desesperada:Mallorca està en perill. Mallorca s'ha tornat com un eixam de vespes insaciables. Els carrers de Ciutats estan tancats pels indígenes.

Els carrers dels pobles, els horts, els camps i els camins de muntanya estan tancats per als indígenes. I fins i tot... La seu de mallorca ha estat convertida en Xarcuteria Universal.

Els mallorquins viuen recluïts a reserves vigilades. Tenen prohibit sortir de ca seva, sempre vigilats per la temuda Policia Turística Internacional, que no té contemplacions amb ningú que hagi nascut a l'illa.

Encara hi ha esperança

Però encara hi ha esperança. Els Bleda Runner son l'esperança. Homes i dones que s'amaguen per llocs desconeguts de la serra i preparen un pla per alliberar l'illa de Mallorca. Tothom espera l'arribada... dels Bleda Runner.»