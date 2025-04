El Collegium Musicum oferirà un ‘Concert de primavera’ a la UIB

La millor música clàssica. El Collegium Musicum de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears (UIB) oferirà el proper dimarts, 8 d’abril, un ‘Concert de primavera’ en el qual s’interpretaran obres de Johann S. Bach, G.W. Handel i W.A. Mozart. El concert es farà, en principi, a les 14.00 hores a la Sala de Graus de l’edifici Mateu Orfila i Rotger de la UIB. En funció de la disponibilitat per les obres de reforma, el concert es podria traslladar a l’edifici Ramon Llull.

En aquest concert per a piano, violí, clarinet, contrabaix i flauta travessera, s’interpretaran les següents obres: Johann S. Bach, ‘Air, suite n3 en re major’; G.W. Handel, ‘Minuet, suite n3 en sol menor’, ‘Ombra mai fu’ de l’òpera Jerjes; i W.A. Mozart, ‘La ci darem la mano’ de l’òpera Don Giovanni, i ‘Minuet, serenata KV.525’.

El Collegium Musicum, que aplega músics de tota la comunitat universitària, està format actualment per: Ana Emilia Rodrigo (violi), Omar Cabrita (flauta), Juan Francisco Ramírez (clarinet), Andrés Enrique Arias (contrabaix) i Pau Frau (piano i direcció musical). Alumnes i professors que uneixen la seva estima per la música per dinamitzar culturalment el campus universitari.

Com ha explicat Pau Frau, professor de filosofia de la UIB i coordinador del projecte, «Collegium Musicum és un conjunt instrumental de cambra que neix a la Facultat de Filosofia i Lletres l’any 2024 per iniciativa d’uns professors i alumnes amb l’objectiu de dur a terme alguns concerts a la facultat durant l’any acadèmic, interpretant obres del repertori Barroc, Clàssic, Romàntic i Contemporani».

El professor Frau també ha aprofitat la celebració del concert per «animar els membres de la comunitat universitària i a qualsevol persona de les Illes Balears a participar en aquest projecte». «Collegium Musicum està obert a tot aquell que tingui estudis o experiència d’un nivell de grau mitjà o superior d’algun instrument orquestral», ha explicat, alhora que ha convidat a tothom a gaudir de la celebració del ‘Concert de primavera’.