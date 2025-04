Nova Editorial Moll participa a la Fira de Bolonya amb l’objectiu d’internacionalitzar les 'Rondalles mallorquines'

La Nova Editorial Moll és present a la 62a Fira del Llibre Infantil de Bolonya, que es celebra en aquesta ciutat italiana fins a dijous, 3 d’abril, en el marc del seu objectiu de donar a conèixer a escala internacional les Rondalles mallorquines d’Antoni Maria Alcover, que constitueixen un dels tresors del seu fons, com el va qualificar el seu fundador, Francesc de Borja Moll. Antoni Mir, de Nova Editorial Moll i de la Institució Francesc de Borja Moll, és present a la Fira, per a establir contactes amb editorials de llengües diverses per a donar a conèixer les Rondalles mitjançant futures traduccions i per a promoure autors i il·lustradors de les Balears. La Fira de Bolonya és la més important del món en el seu gènere, amb participació d'editorials dels cinc continents.

Nova Editorial Moll és una de les 42 editorials de llengua catalana que són presents a Bolonya, de la mà del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i com a membres de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana (Editors.cat), al costat de l’Institut Ramon Llull i de l’Institut d’Estudis Baleàrics. Aquesta presència forma part d’un pla d’internacionalització, adreçat preferentment al mercat de llengua anglesa i alemanya, que previsiblement passarà també per l’assistència a la fira de Frankfurt, el pròxim octubre. A Bolonya, Nova Editorial Moll presenta quatre títols per al públic familiar, entre els quals La dimònia, amb text d’Aina Riera i il·lustracions de Marijo Ribas, que recrea, en clau màgica i amb una marcada reivindicació dels drets de les dones i de la fidelitat al propis somnis, el cas real de la primera al·lota que va aconseguir participar com a dimònia a la festa de Sant Antoni, a Manacor. Una altra novetat de Moll present a la fira és Monstres de ca nostra. Els habitants invisibles de la Mediterrània, àlbum escrit per Clara Barceló amb dibuixos de Robert Campillo que, mitjançant un viatge fantàstic de la seva petita protagonista, realitza un recorregut pels monstres ancestrals dels diversos territoris de llengua catalana. Nova Editorial Moll també presenta a Bolonya Viatge al món de n’Aina: La reina dels embulls, d’Aina Zuazaga, amb il·lustracions de Marina Zapata, que constitueix una aventura màgica en la que una nina, amb l’ajuda d’un moix intrèpid, s’haurà d’enfrontar a les seves pors. Així mateix, Moll recupera La flor romanial, versió d’una de les rondalles més populars de tot l’Aplec d’Antoni Maria Alcover, amb dibuixos de Pau Oliver Garcia-Delgado i en coedició amb l’Institut d’Estudis Baleàrics.