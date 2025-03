Proposen declarar Festa d'Interès Cultural la Trobada de Xeremiers i Fira de Lutiers de sa Pobla

Més per sa Pobla ha presentat una moció a l’Ajuntament de sa Pobla per a declarar la Trobada de Xeremiers i Fira de Lutiers Festa d’Interès Cultural (FIC), en reconeixement a la funció de preservació i difusió de la música tradicional i del patrimoni etnològic de les Illes Balears. Aquesta proposta arriba en un moment especialment rellevant, ja que l’any 2025 la Trobada celebrarà el seu 30è aniversari, després que una edició quedàs suspesa per la pandèmia.

La Trobada fou impulsada per l’Associació Cultural Albopàs i per l’activista cultural Antoni Torrens, que amb la seva tasca ha aconseguit consolidar aquesta cita com un dels esdeveniments més importants per a la música tradicional mallorquina. Amb gairebé tres dècades d’història, la Trobada ha estat clau en la difusió de les xeremies, en la consolidació de la Fira de Lutiers com a espai de referència per als constructors d’instruments tradicionals i en la promoció de sa Pobla com a centre cultural de la música d’arrel.

MÉS per sa Pobla considera imprescindible garantir la continuïtat i la protecció de la Trobada i, per aquest motiu, insta el Consell de Mallorca a iniciar el procediment per a la seva declaració com a Festa d’Interès Cultural. Aquesta distinció suposaria el reconeixement oficial de la seva rellevància històrica i cultural, assegurant un suport institucional que ajudi a la seva projecció i continuïtat en el futur.

El regidor de sa Pobla, Biel Payeras (MÉS), ha defensat aquesta iniciativa destacant la importància de la Trobada com a element identitari i cultural del municipi: «És part de la nostra identitat i una peça clau de la cultura popular mallorquina. Durant 30 anys, amb l’activista cultural Antoni Torrens al capdavant, ha estat un punt de trobada fonamental per a xeremiers i amants del folk nostrat».

«Amb prop de tres dècades de trajectòria, la Trobada de Xeremiers i Fira de Lutiers de sa Pobla és un referent cultural imprescindible, i el seu 30è aniversari el 2025 ha de ser una oportunitat per a posar en valor tot el llegat històric i cultural que representa», han conclòs.