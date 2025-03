Aquest divendres, 7 de març, s’estrena el nou projecte Literactua, el cicle d’adaptacions al teatre d’obres literàries d’autores i autors de les Illes Balears i ho fa amb la novel·la de Rosa Calafat que va guanyar el Premi Ciutat de Palma l’any 2019: El domini. Amb l’adaptació teatral feta per la dramaturga Neus Nadal.

L’estrena tendrà lloc a la Carpa del Teatre del Mar de Palma, on s’hi duran a terme tres funcions: 7, 8 i 9 de març. A partir d’aquí, l’espectacle començarà una gira que el durà a Santa Margalida, Binissalem, Son Servera, Manacor, Port de Pollença i Santanyí.

El projecte Literactua és una iniciativa sorgida de la col·laboració entre el Festival de la Paraula -organitzat Produccions de Ferro- i la Fundació Mallorca Literària. Té com a objectius la promoció de la literatura i el teatre en català escrit a les Illes Balears mitjançant la creació de dramatúrgies d’obres d’escriptors i escriptores illencs, que són dutes a escena per un equip de dramatúrgia, direcció i intèrprets en un procés creatiu breu i experimental que no finalitza el primer dia de l’estrena, sinó que va creixent funció rere funció, de manera que el muntatge que el públic veurà dia 23 a Palma serà diferent al que veuran els espectadors de les funcions següents.

Les tres obres literàries escollides en la tercera edició d’aquest projecte han estat: Els carnissers, de Guillem Frontera; I la mort tindrà el seu domini, de Rosa Calafat, i El dia que va morir David Bowie, de Sebastià Portell. Miquel Mas Fiol, Neus Nadal i Pau Coya són els autors de les adaptacions teatrals i Catalina Florit, Xavi Frau i Lluís Febrer donen vida als textos.

Sinopsi

Una filla i una mare habiten dos mons paral·lels des dels quals intenten destruir-se l'una a l'altra, com sempre ho han fet les dones de la seva estirp. Arran de les vivències d'aquestes dones s'exploren els límits de la mort i de la vida, de l'amor i de l'odi, dela tendresa i de la crueltat i s'enceta el camí per netejar les ferides familiars que condicionen tota la seva existència. La mort, que tan present ha estat sempre en aquesta família, i la vida, lluitant pel domini.

El cicle Literactua gira per diferents escenaris de Mallorca, gràcies a la complicitat dels diferents ajuntaments. Aquest és el calendari de funcions de El domini:

7 de març - Carpa del Teatre del Mar (Palma), 20.00 hores

8 de març - Carpa del Teatre del Mar (Palma), 20.00 hores

9 de març - Carpa del Teatre del Mar (Palma), 19.00 hores

14 de març - Auditori de Santa Margalida, 20.00 hores

15 de març - Teatre de Binissalem, 20.00 hores

16 de març - Teatre La Unió (Son Servera), 19.00 hores

21 de març - Institució Alcover (Manacor), 20.00 hores

22 de març - Sala d’actes del Port de Pollença, 19.30 hores

23 de març - Teatre de Santanyí, 19.00 hores