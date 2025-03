L’elecció de la millor obra de la temporada 24 del Teatre del Mar, que es va fer el passat dissabte, 1r de març, a la Carpa Diem, ha donat el tret de sortida a la celebració dels 25 anys de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mar. Cal recordar que és l’única associació d’aquestes característiques a les Illes Balears.

Com cada any, un nombrós grup d’associats es va reunir per a assistir al recompte de vots per a triar l’obra de la Temporada 2024 que, a parer seu, es mereixia ser reconeguda com la millor de totes les que havien vist. Un recompte que, aquesta vegada, va despertar molta d’expectativa, ja que la programació del Teatre del Mar del 2024 inclogué fins a 18 obres que abastaren tots els gèneres i tots els estils. Va ser un comentari generalitzat durant la nit la complicació que suposava poder triar només tres dels espectacles que havien passat per la sala del Molinar.

Però, com cada any, els membres de l’Associació varen fer la seva elecció. Així, va resultar mereixedora del 25è premi Jaume Daminas l’obra 'Filles de la Misericòrdia', d’Iguana Teatre, una coproducció amb el Teatre Principal de Palma, Albena Teatre i Teatro del Temple. Per tant, un premi compartit entre tres companyies veteranes de l’Estat, una de les quals, Albena Produccions, ha patit directament les greus conseqüències de la Dana al País Valencià.

En segon lloc, ha resultat elegida 'You say tomato', de Joan Yago, producció de la Sala Trono i amb col·laboració amb la Sala Muntaner i, en tercer lloc, 'Macho grita', d’Alberto San y la Banda.

Aquestes trobades de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mar no només serveixen per a guardonar diferents propostes sinó que s'utilitzen per a «celebrar l’experiència del teatre, com a espectadors que fa 25 anys que formen part d’un col·lectiu que gaudeix de la programació del Teatre del Mar, però també de celebrar el teatre com a acte social i cultural que uneix la gent i l’enriqueix».