Aquest divendres, dia 28 de febrer, a les 19.00 hores, tendrà lloc a la llibreria Lluna de Palma (General Riera, 39 B) la tertúlia dedicada al poemari La casa buida de Juli Capilla (València, 1970), Premi Ciutat de Manacor de Poesia Miquel Àngel Riera 2020, editat per Edicions Món de Llibres 2020.

L’acte comptarà amb la presència de l’autor. La coordinació de la tertúlia anirà a càrrec d’Àngels Cardona, Aina Ferrer, Miquel Àngel Lladó i Damià Rotger.

El valencià Juli Capilla és llicenciat en Filologia Catalana. A més a més, és professor, escriptor i editor. Ha dirigit diverses revistes literàries i ha col·laborat en diversos mitjans de premsa com El Temps, L’Espill, El Punt-Avui, etc. Ha publicat narrativa breu, novel·la, poesia, assaig, llibres de divulgació de la lectura i literatura per a infants i joves. També ha estat guardonat amb diversos premis literaris.

Un tast:

Del temps, no en queda res a penes

i els indrets són andròmines amb ulls

emmordassats i veus cegades.

Un estel s’esvaeix en l’aire

com una alosa en el rompent del vent.