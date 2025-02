Aquest dijous, 20 de febrer, es projecta a la sala annexa del Teatre Principal d’Inca la pel·lícula 'Una història verdadera' de David Lynch que comptarà amb una presentació de la filmografia i la figura de Lynch a càrrec del director del Teatre Principal d’Inca, Miquel Àngel Raió. Amb aquesta projecció l’Associació de Cinema d’Inca i Comarca ret homenatge al cineasta americà que va morir el passat 16 de gener a 78 anys.

'Una història verdadera' és una road movie que data de l’any 1999 i està basada en fets reals. Aquesta pel·lícula explica la història d’Alvin Straight que als seus 73 anys emprèn un viatge per a retrobar-se amb el seu germà malalt amb qui no es parla des de fa 10 anys. Es tracta d’una pel·lícula emotiva que descriu el pelegrinatge espiritual i moral d’un home que deixa enrere l’orgull i els errors del passat i recorre 500 quilòmetres sobre una màquina tallagespa. Les imatges traspuen la poesia i nostàlgia pels valors senzills del camp americà.

Aquesta pel·lícula, que fou adquirida per Walt Disney Pictures després d’un exitós debut a Canes i d’haver-se qualificat com apta per a tots els públics, va rebre elogis de la crítica i va rebre nominacions als Oscar en la categoria de millor actor (Richard Farnsworth) i va guanyar el títol de millor pel·lícula al Cercle d’escriptors cinematogràfics.

'Una història verdadera' forma part de la filmografia de David Lynch, autor de 'Carretera perdida' (1997), 'Mullholand Drive' (2001) i d’altres clàssics del cinema com 'El hombre elefante' (1980), 'Blue Velvet' (1986) o la sèrie televisiva 'Twin Peaks', entre d’altres.

Properes projeccions ACIC

Les primeres sessions de cinema organitzades per l’Associació Amics del Cinema Inca i Comarca (ACIC), que començà la seva activitat el mes d’octubre de 2024, han reunit més de 400 assistents i l’associació ja compta amb una cinquantena de socis.

Durant les properes setmanes està prevista la projecció del documental 'Overbooking' el dijous 6 de març amb la presència del director Álex Dioscórides i del professor de sociologia de la UIB David Abril. Aquesta projecció compta amb la col·laboració del cicle de conferències Inca Business.

Així mateix, s’ha programat també la projecció de 'Calladita' (2023) el proper 20 de març.

Les pel·lícules es projecten en versió original els dijous cada quinze dies i van acompanyades d’una presentació i un posterior col·loqui entre el públic assistent.