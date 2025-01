Set homes, detenguts per violència masclista durant el cap de setmana a Palma

Des de la matinada del dissabte fins a la nit del dilluns 13, la Policia Local de Palma ha duit a terme set detencions per violència masclista.

El primer succés va tenir lloc al voltant de les 4.30 h de l’11 de gener, quan un ciutadà de 31 anys va ser detengut per maltractament d’obra sense lesió després d’agredir la seva parella. L’incident va tenir lloc a l’exterior d’un conegut pub del passeig Marítim, on l’agressor, en estat d’ebrietat, va donar un cop de puny a la cara a la seva parella.

El segon cas va succeir el 12 de gener a les 15.10 h a l’avinguda de Joan Miró. L’autor, de 32 anys, va ser detengut per agredir la seva parella a la via pública mentre ella duia un bebè en braços. L’agressió va ser filmada per un ciutadà que va presenciar l’incident, i a la filmació s’observa el detengut sacsant la víctima i estirant-li els cabells.

El 12 de gener a les 15.45 h, a la barriada de Son Gotleu, es va detenir un home de 25 anys per coaccions en l’àmbit familiar. La víctima va denunciar que, des de la ruptura de la seva relació, la coaccionava per a quedar a dormir a ca seva i l’amenaçava si no accedia a les seves demandes.

Un altre cas de trencament d’una mesura cautelar es va registrar el 12 de gener a les 21 h en el barri de la Soledat. La detenció es va deure a l’incompliment d’una ordre d’allunyament.

A les 00.30 h del 13 de gener, el metge de guàrdia d’una clínica de Palma va atendre una dona que presentava diverses lesions i, en demanar-li sobre l’origen de les ferides, li va manifestar que li les havia fetes el seu marit, que arribà a deixar-la inconscient en el sofà. El facultatiu va informar dels fets i l’autor, de 25 anys, va ser detengut en el seu domicili.

El sisè cas va ocórrer a les 23.45 h del 12 de gener a la barriada de Son Oliva, on va ser detengut un home de 36 anys. Diversos testimonis varen presenciar com el detengut va discutir i va tirar a terra la seva parella. Un altre testimoni va informar que, el dia anterior, el detengut havia donat un cop de puny a l’ull a la víctima.

La darrera de les agressions va succeir a les 23.30 h del 12 de gener a l’avinguda de Joan Miró, on un home de 36 anys va ser detengut per agredir la seva parella, colpejant-la reiteradament al cap. En aquesta ocasió varen partir del lloc sense ser localitzats. Mitja hora després, ja a la matinada del dilluns 13, es va reactivar un servei per agressió a la mateixa zona i amb els mateixos protagonistes.