La policia retira àcid pícric dels laboratoris de tres centres educatius

La Policia ha retirat més de tres quilos d'àcid pícric, una substància tòxica i potencialment explosiva, dels laboratoris de tres centres educatius i del traster d'un domicili particular situat a Palma.

Els fets varen tenir lloc el dimarts 17 de desembre, després que els agents de Participació Ciutadana alertassin la Conselleria d'Educació i Universitats del Govern de la perillositat d'aquest químic.

Així, segons ha informat la Prefectura superior de policia de les Balears, tres centres educatius es varen posar en contacte amb els agents per fer-los el lliurament, cadascun d'ells, de sengles pots que contenien menys de 50 grams d'àcid pícric humectat.

Aquesta substància, cristal·litzada per evaporació de l'aigua, havia estat lliurada feia 30 anys per al seu ús com a reactiu en laboratoris escolars i actualment es trobava en desús.

A més, en el traster d'un domicili de Palma es varen recollir aproximadament tres quilos d'aquest àcid en pols, procedents de restes de l'estocatge que aquí s'emmagatzemava.

Van ser els propietaris els qui, en llegir notícies en premsa alertant de la seva perillositat i davant el fet que havien deixat de comercialitzar la substància, van decidir avisar als agents perquè el retiressin.

Totes les retirades les varen realitzar els agents dels Tedax, especialistes en artefactes explosius i incendiaris, sempre prenent les mesures de seguretat pertinents.

L'àcid pícric o trinitrofenol, segons la Policia, és una substància que ha de ser manipulada sota mesures de seguretat, classificada com a explosiu quan es troba en estat sec.

També és tòxic per contacte amb la pell, ingestió o inhalació. Té diversos usos en un laboratori i ha estat emprat com a càrrega explosiva en projectils.