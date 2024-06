[VÍDEO] Un conseller neofeixista de VOX llança un cartell de l'escola en català al fems i diu «toca fer neteja»

El portaveu adjunt del partit neofeixista VOX al Consell de Mallorca, David Gil, ha protagonitzat aquest divendres un vergonyós i esperpèntic vídeo, en el qual apareix llançant a les escombraries un cartell amb el lema 'No toqueu l'escola en català'.



El cartell romania penjat en un suro de les dependències de la institució insular. «Avui ha tocat neteja en el Consell de Mallorca» ha esgrimit Gil, el mateix que fa uns mesos va qualificar de «croada d'alliberament» el cop franquista i que s'autodefineix com a «expert en polítiques lingüístiques».



«Crec fermament en la neutralitat de les institucions públiques. Aquestes no han d'utilitzar-se per a difondre propaganda ideològica. Les institucions han de representar a tots, sense imposicions ni adoctrinament» ha expressat el conseller neofeixista en el vídeo publicat a les xarxes socials. En el súmmum del deliri, el conseller ha acabat la publicació amb l'etiqueta «Stop Hispanofòbia».



Drets sindicals



El vídeo ha estat contesta per Jaume Alzamora, portaveu de MÉS per Mallorca a la institució insular, que ha assegurat que ha registrat una petició exigint al president Llorenç Galmés «que condemni aquests fets que atempten contra un dret emparat en la Llei orgànica 11/1985 de llibertat sindical».



Segons ha assegurat Alzamora a les xarxes socials, «el Consell de Mallorca ha de garantir el dret legítim a l'acció sindical» i s'ha demanat si el PP continuarà «blanquejant els ultres».

Acab de registrar una petició exigint a @Ll_Galmes que condemni aquests fets que atempten contra un dret emparat en la Llei orgànica 11/1985 de llibertat sindical.

El @ConselldeMca ha de garantir el dret legítim a l'acció sindical.

Seguirà el @MallorcaPP blanquejant els ultres? https://t.co/Yq2QvzhBjc — Jaume Alzamora Riera (@JAUMEALZAMORA) May 31, 2024