Els incendis en habitatges es disparen a Mallorca durant el 2023

2023 ha estat l'any en què s'han produït més incendis en els habitatges a Mallorca, després que es declaressin 484 focs en les llars mallorquines. Segons ha informat el Consell de Mallorca, es van declarar 484 focs en les llars mallorquines, més que qualsevol any des del seu registre. Perquè, en 2022 va haver-hi 479, 452 en 2021, 311 en 2020 o 379 en 2019. Una dada que confirma una tendència, cada any hi ha més incendis que l'anterior.

Per això, els Bombers de Mallorca han fet una crida a la prevenció i a la precaució per a evitar els incendis en les cases. No sols pels danys materials que poden causar, sinó perquè poden tenir fatals conseqüències. La mitjana de morts en incendis en els habitatges és de gairebé una persona i mitja a l'any (1,46). En 2023 va morir una persona per culpa del foc en les llars a Mallorca. I enguany ja hi ha hagut una nova víctima, a principis de gener un home major amb mobilitat reduïda va morir en un incendi a Llucmajor.

«Cal conscienciar-se que els incendis a les llars són molt perillosos i poden arribar a tenir conseqüències catastròfiques o fatals. Hem de fer tot el que estigui a les nostres mans per a evitar-ho", ha assegurat el director insular d'Emergències, Joan Fornàs.

El cos d'emergències del Consell també destaca que els mesos en què hi ha més incendis a les cases són els de tardor i hivern, quan arriba el fred. El mal ús que es fa dels sistemes de calefacció els converteix en perill. De fet, aquests són els majors causants de foc a les cases. Gran part dels accidents ocorren quan es deixen estufes o brasers encesos a la nit sense vigilància. Una altra causa d'incendis és fumar al llit.

Una de les recomanacions que es realitzen des del Servei dels Bombers de Mallorca és la instal·lació de sistemes de detecció de fums. Es tracta d'una mesura econòmica, senzilla i molt eficient. Aquests aparells avisen quan detecten fum a l'habitació. Són molt efectius, sobretot si hi ha un incendi a la nit. És una mesura molt habitual a la resta d'Europa i fins i tot obligatòria al Regne Unit.

Les franges d'edat més vulnerables, en cas d'incendi, són els menors i les persones majors. La majoria de les defuncions per foc en habitatges pertanyen a aquests col·lectius. En el cas dels majors, la mobilitat reduïda i malalties com ara l'Alzheimer, els fa encara més vulnerables.