Denuncien quatre pilots d'helicòpters particulars per aterrar en una zona no habilitada a Mallorca

La Guàrdia Civil ha denunciat aquesta setmana a un total de quatre pilots d'helicòpters particulars per l'aterratge de les aeronaus en una zona no habilitada per a això, en una finca privada, a Mallorca.

La Guàrdia Civil ha informat que, a través de l'equip Pegaso, la policia especialista en gestió aeronàutica i seguretat operacional d'aeronaus, ha denunciat davant l'Agència Estatal de Seguretat Aeronàutica (AESA), a quatre pilots d'helicòpters per no respectar les normes que marca l'Agència quant a l'aterratge d'aquesta mena d'aeronaus.

Els fets van ocórrer el passat dia 10 d'agost, quan quatre helicòpters particulars, de bandera suïssa, van aterrar en una finca privada del terme municipal de Ses Salines, a Mallorca.

Els agents de l'equip Pegaso van observar que els pilots havien incomplert la normativa quant a seguretat operacional, donada l'existència de cablejat i habitatges pròxims, i no haver comunicat a l'autoritat competent el fet d'estar en zona d'afecció aeronàutica, ja que a menys de vuit quilòmetres es trobava l'aeròdrom de Ses Salines, zona autoritzada d'aterratges d'aquesta mena d'aeronaus amb pla de vol per a això.

Una vegada recavades les dades i informacions dels aterratges de les aeronaus, l'equip Pegaso de la Guàrdia Civil, va donar compte de tot això a AESA. L'empresa propietària dels helicòpters s'enfronta a sancions que poden arribar als 225.000 euros.