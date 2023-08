La gestió dels partits d'esquerres durant les legislatures entre el 2015 i el 2023 ha resultat decebedora per les seves bases i això ha redundat en una desmobilització de part del seus votants. Això sumat a una mobilització de les dretes contra les polítiques del Govern espanyol presidit per Pedro Sánchez, ha tengut com a resultat la victòria del bloc de dreta i extrema dreta a les eleccions autonòmiques i municipals de passat mes de maig.