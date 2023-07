Assassinat masclista a Antella, al País Valencià

Un home de 53 anys ha assassinat la seva parella, una dona de 38,i després s'ha suïcidat. Ho ha fet en presència del fill de tots dos, un nin de 12 anys. Els fets han passat aquest diumenge a Antella, a la Ribera Alta.

La investigació de l'assassinat la portarà la policia judicial de València.

Dades de l'Estat espanyol

Fins ara, el Ministeri espanyol d'Igualtat ha confirmat un total de 25 assassinats masclistes des de començament d'any --1.209 des del 2003-- i hi ha dos casos més en investigació.

Segons les dades facilitades per aquest departament, 26 menors han quedat orfes de mare per culpa de la violència de gènere.

On demanar ajuda

Per demanar ajuda en cas de violència masclista hi ha el telèfon 900 900 120, específic d'atenció i informació. Funciona les 24 hores de cada dia de l'any, atén consultes i urgències, és gratuït, no queda registrat al mòbil i és confidencial.

En cas d'emergència davant d'una agressió, també es pot telefonar al 112.

També funciona el WhatsApp 601 001 122, per oferir informació i assessorament a les dones que són víctimes de violència masclista.

Si es vol denunciar, es pot anar a la policia o directament als jutjats especialitzats en violència de gènere, on les dones tenen el dret de ser assistides per un advocat d'ofici independentment de la situació econòmica de cadascú.