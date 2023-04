Condemnen un dels neonazis per les agressions en un concert de la Diada de Mallorca 2018

Aquest 24 d'abril ha tengut lloc el judici per l'atac d'una quinzena de neonazis al concert de la Diada de Mallorca 2018 organitzat per Arran. No obstant això, només s'ha aconseguit dur davant la justícia quatre dels responsables.

Així ho va comunicar Alerta Solidària, des d'on varen remarcat que aquest atac no era el primer, ja que eren els mateixos neonazis que, vestits del Reial Mallorca, varen atacar el Casal Voltor Negre, a Palma, al 2014. L'agost del mateix 2018 ja denunciaren pintades feixistes al Casal.

Remarquen també que varen denunciar els fets a la justícia espanyola però «no hi havia interés per part del sistema judicial d'investigar el feixisme organitzat» i es va arxivar el cas.

L'atac del 2018, a judici

La nit del 28 de desembre del 2018, a Palma, un grup de 15 neonazis, tots coneguts per altres atacs feixistes a l'illa, va irrompre al concert que organitava Arran a Es Baluard del Príncep en el marc de la Diada de Mallorca i els 15 anys de la creació de l'Assemblea Independentista Juvenil de Palma.

Varen aparèixer a la plaça amb la intenció de boicotar l'acte, varen amenaçar els assistents i els varen agredir físicament.

Aproximadament unes vuit persones varen resultar ferides i algunes d'elles traslladades en ambulància fins a l'hospital. Finalment, gràcies a la gent que hi havia al concert varen aconseguir fer fora els atacants, davant la passivitat de la Policia Local, que va actuar massa tard.

Ara, cinc anys després de l'atac, s'ha dut a terme el judici a quatre dels neonazis i un d'ells, un ultra del Mallorca, ha estat condemnat per rebentar el concert i agredir un dels assistents. Així ho ha informat Ultima Hora, des d'on han assenyalat que el condemnat ha admès que el mòbil de l'agressió era ideològic.

Com explica el diari, Arran exercia acusació particular contra els quatre. No obstant això, la Fiscalia només mantenia càrrecs contra un. Així, finalment s'ha produït un acord entre l'acusació i la defensa en què un dels encausats ha acceptat una multa per un delicte lleu amb l'agreujant d'odi.

Cal recordar que l'atac a aquest concert, estava liderat per Mateu Marimon Roman; un ultra del Mallorca que ja ha estat multat per haver apallissat un vigilant de seguretat a Son Moix.