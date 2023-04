La Guàrdia Urbana de Barcelona discrimina un mallorquí pel seu dialecte: «A mi no me hables en italiano»

Un jove mallorquí, resident a Barcelona, ha fet arribar al Diari de Balears una denúncia per discriminació lingüística. Segons al·lega el denunciant, que vol romandre anònim, un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb número de placa 02563, li va exigir que «no li parlàs en italià».

Els fets es deriven d'una intervenció que feu una parella d'agents de la policia local barcelonina arran d'una infracció de trànsit comesa pel denunciant de la discriminació, que circulava en bicicleta per l'Eixample. Aparentment, els agents el feren aturar i li exigiren la documentació per a denunciar-lo per haver-se botat un semàfor en vermell.

Quan el denunciant s'adreçà, en el català propi de Mallorca, a l'agent de la parella que l'intepel·lava, aquest respongué de forma «molt agressiva» que no l'estava entenent. Davant el problema de comunicació, el jove mantingué la conversa parlant-li més lentament, i el policia li exigí llavors que canviés d'idioma perquè no entenia l'italià.

El denunciant de la discriminació argumenta que reconeix la infracció i que ja ha pagat l'import de la sanció. Igualment, vol fer públic un nou abús de l'autoritat pública contra la ciutadania, i la seva «ineptitud» a l'hora de comunicar-se en català. Afegeix que té intenció d'interposar una queixa formal davant el cos policial perquè la discriminació «no quedi impune», l'organisme investigui els fets i imposi, eventualment, mesures disciplinàries contra l'agent.