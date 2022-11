L'Audiència Provincial de les Balears allibera dos presos en adaptar la sentència a la Llei del 'només sí és sí'

El Tribunal de l'Audiència Provincial de les Balears ha ordenat l'excarceració immediata de dos presos que complien una pena de tres anys de presó per dues agressions sexuals, després de revisar dos casos afectats per la nova Llei orgànica 10/2022 del 6 de setembre, coneguda popularment com a Llei del 'només sí és sí'.

En concret, la Secció Segona de l'Audiència Provincial ha acordat l'excarceració «sense perjudici de la deliberació i decisió que adopti l'Audiència de Balears sobre aquest tema», segons ha informat el gabinet de comunicació del Tribunal Superior de Justícia a les Balears.

Aquesta decisió es pren després d'haver rebut un informe del Centre Penitenciari de Mallorca i vist l'informe del Ministeri Fiscal. El Tribunal ha valorat en tots dos casos que d'acord amb la nova legislació no pot excedir la pena imposada de dos anys, i, per tant, la pena estaria complerta a la vista de la liquidació de condemna.

Després de l'aprovació de la Llei, els jutges s'enfronten a desenes de revisions que podrien arribar també al Tribunal Suprem. En els tribunals de Madrid s'han revisat ja diverses sentències. En tres casos, a les resolucions dels quals ha tengut accés Europa Press, es varen baixar les penes en cinc anys, per a un, i en dos anys, per als altres dos. En l'Audiència Provincial de La Rioja s'han revisat ja 54 sentències però fins al moment cap ha estat modificada.

Cal recordar que les revisions efectuades pels jutges i tribunals són susceptibles de recurs i que podrien arribar fins al Tribunal Suprem (TS), la seu judicial que crea jurisprudència.