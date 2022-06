La Guàrdia Civil es fa càrrec de la investigació de l'atropellament mortal de la Policia Local de Palma

La Guàrdia Civil espanyola s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les causes de l'atropellament mortal per part d'un cotxe de la Policia Local al passeig Sagrera de Palma. Així, el jutge que instrueix el cas, ha deixat en mans d'aquest cos policial l'elaboració de l'atestat de l'accident.

Mentre aquest dissabte la Guàrdia Civil reconstruïa els fets al lloc de l'accident, IB3 notícies ha avançat que el cotxe policial que va causar l'accident mortal cercava un conductor que presumptament hauria agredit una dona i deixat la víctima a terra.

Segons IB3 notícies, l'avís l'hauria donat un taxista que operava per la zona la matinada del dimecres a dijous. En concret, hauria aturat la patrulla quan passava per la plaça de la Reina. Els policies no havien avisat, encara, a la central que s'havia activat el servei d'urgència. Ara els investigadors estan tractant de localitzar el taxista.

Cal recordar que l'Ajuntament de Palma va voler desmentir divendres les informacions que apuntaven que hi havia una botella d'alcohol a dins del vehicle policial i remarcaren que el conductor va donar negatiu en la prova d'alcoholèmia. També varen assegurar que les condicions tècniques del vehicle eren les correctes.